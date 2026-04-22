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8旬失智嬤深夜開車溜出門！楊梅、中壢警聯手攔截助她回家
桃園市楊梅區一名患有阿茲海默症的85歲老婦人，昨(21)日晚間19時30分許趁家人不注意，將家中未熄火之車輛駛出。家屬憂心其發生意外，只好請求楊梅警分局頭洲派出所協助尋找，警方調閱電眼確認其行蹤，發現老婦疑似位於中壢區月桃路一帶，隨即通知附近員警攔截，成功讓老婦平安回家。
警方表示，獲報後立即派遣巡佐朱志維及警員江爵安趕赴現場處理。先行確認車號並隨即調閱監視器追查車輛行蹤，發現該車疑似往中壢區方向行駛，遂通報鄰近單位協助攔查。經通報協尋後，順利由中壢分局員警於中壢區月桃路一帶攔停該車輛。朱志維及江爵安獲知消息後，立即前往現場，確認老婦人身分無誤，隨即將其護送返回頭洲派出所內安置休息，並通知家屬前來接回。家屬見婦人平安無事，對警方迅速且細心的協助表達萬分感謝。
楊梅分局呼籲，民眾家中若有失智長者，應隨時留意其行蹤，避免其單獨外出，以防發生危險；並建議可配戴識別證件或相關聯絡資訊，亦可善用定位設備，以利走失時能即時尋回。
本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬失智嬤深夜開車溜出門！楊梅、中壢警聯手攔截助她回家
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