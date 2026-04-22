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新莊男爛醉路倒醒來竟被乾洗 10萬現金不翼而飛警鎖定禿頭男抓人中

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市32歲劉男昨天凌晨飲酒後欲返住處時，因不勝酒力倒臥在離家不遠的新莊區榮華路二段路旁，不料醒來時驚見身上裝有10萬元現金的皮包不翼而飛。新莊警調閱監視器鎖定1名禿頭、身穿短袖上衣的男子涉嫌，目前已鎖定身分持拘票追緝中。

新莊警分局昨天凌晨3時許接獲劉男報案表示，自己酒後搭計程車返回新莊區榮華路二段住處，不料下車後因不剩酒力倒臥在路旁，凌晨3時許醒來後卻驚見裝有10萬現金、證件、信用卡及手機的皮包不翼而飛。

新莊警調閱監視器追查，發現1名身穿藍色上衣、短褲、背著背包的中年禿頭男，趁劉男路倒意識不清時上前行竊，得手後迅速離去。警方目前已鎖定禿頭男身分，已向檢方聲請拘票追緝中。警方呼籲，民眾外出飲酒應注意自身安全，避免獨自醉倒於公共場所，以免成為不法之徒覬覦目標。

涉嫌竊盜的禿頭男犯案後快步離開現場。記者黃子騰／翻攝
涉嫌竊盜的禿頭男犯案後快步離開現場。記者黃子騰／翻攝

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