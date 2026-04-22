聽新聞
0:00 / 0:00
新莊男爛醉路倒醒來竟被乾洗 10萬現金不翼而飛警鎖定禿頭男抓人中
新北市32歲劉男昨天凌晨飲酒後欲返住處時，因不勝酒力倒臥在離家不遠的新莊區榮華路二段路旁，不料醒來時驚見身上裝有10萬元現金的皮包不翼而飛。新莊警調閱監視器鎖定1名禿頭、身穿短袖上衣的男子涉嫌，目前已鎖定身分持拘票追緝中。
新莊警分局昨天凌晨3時許接獲劉男報案表示，自己酒後搭計程車返回新莊區榮華路二段住處，不料下車後因不剩酒力倒臥在路旁，凌晨3時許醒來後卻驚見裝有10萬現金、證件、信用卡及手機的皮包不翼而飛。
新莊警調閱監視器追查，發現1名身穿藍色上衣、短褲、背著背包的中年禿頭男，趁劉男路倒意識不清時上前行竊，得手後迅速離去。警方目前已鎖定禿頭男身分，已向檢方聲請拘票追緝中。警方呼籲，民眾外出飲酒應注意自身安全，避免獨自醉倒於公共場所，以免成為不法之徒覬覦目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。