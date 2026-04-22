影／高雄男不滿違規遭罰 派出所前躺車道抗議再吞罰單

67歲許姓男子不滿遭高雄警方取締行人違規穿越道路，今天凌晨在高雄市警三民一分局三民派出所前，穿著印著「絕食抗議」字眼的上衣，坐在派出所前抗議。警方安撫他後，他又突然衝到馬路，躺在車道上抗議，又要吃罰單。

警方表示，許姓男子昨天晚間遭員警取締行人違規穿越道路，深夜11時50分許，隻身前往三民派出所前，靜坐表達不滿。

員警見狀，上前了解狀況，勸許男循正式管道申訴，他起身表示願意循管道救濟，說要去市警局申訴，剛轉頭，突然情緒再度失控，竟衝到車道中央，躺在馬路上抗議。

員警見車流往來恐釀危險，立即趕上前，將許男架離馬路，帶回派出所安撫他的情緒，幸未造成人員傷亡。

警方表示，許男躺臥車道行為已違反道路交通管理處罰條例，最高可處500元罰鍰，將依法製單舉發。

三民第一分局呼籲，民眾如有陳情或不滿，應透過合法、理性管道反映，切勿以危險行為表達訴求，以免危及自身及他人安全。

許姓男子穿著有「絕食抗議」字眼的上衣，到高雄市警三民一分局三民派出所抗議。記者林保光／翻攝

許姓男子穿著有「絕食抗議」字眼的上衣，到高雄市警三民一分局三民派出所靜坐抗議。記者林保光／翻攝