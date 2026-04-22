新竹尖石「武林帖」夏令營曾釀少女溺斃 違建未改善遭竹縣府強拆

尖石鄉「武林帖」於2024年7月舉辦夏令營，發生少女溺斃的不幸事件，新竹縣政府除了第一時間進行聯合稽查並開罰外，針對「違章建築」部分，經查報後確認為違建，且業者未改正，新竹縣府強硬執法，於3月25日已依建築法強制拆除，展現清除非法營地的決心。

新竹縣政府呼籲所有業者，辦理各類營隊或提供住宿設施必須符合地目規範、取得合法執照，並確保建物結構安全，切莫心存僥倖非法營建，縣府將持續透過聯合稽查與嚴格執法，確保消費者在山區活動的生命安全 。

縣府表示，2024年8月1日由交通旅遊處會同原民處、農業處、地政處、教育局及工務處等單位辦理聯合稽查。當時稽查結果顯示，「武林帖開發有限公司」於尖石鄉梅林段480地號之農牧用地上，存在多處未經許可擅自興建的建物及水泥鋪面。地政處已針對違反「區域計畫法」部分裁處新臺幣6萬元罰鍰（已於2024年9月30日繳納）；而涉及違章建築的核心問題，則由工務處與尖石鄉公所聯手接力處辦。

為維護山區地籍安全與營地合法性，工務處於2024年8月7日函請尖石鄉公所針對該址疑似違章建築部分進行現地查報，尖石鄉公所隨後將違章建築查報單報請縣府核定。

縣府工務處表示，業者違反「建築法」第25條規定，非經審查許可擅自建造及使用。依據「違章建築處理辦法」第5條，縣府已於2024年9月20日正式通知違建人，要求其限期改善，而業者未能改善，產業發展處則於今年3月25日強制拆除，展現縣府對非法利用山坡地、危及公共安全之建物絕不寬貸。