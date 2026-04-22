致勝國際與明基材料股份有限公司秉持回饋社會、關懷生命理念，特別捐贈「赫曼加壓止血繃帶」及「安適康快寧紗布」等專業止血醫材。圖：警方提供

桃園市捷運警察隊持續肩負機場捷運沿線場站安全維護及旅客人身安全重任。為強化員警於突發事故發生時的即時救護能力，致勝國際與明基材料股份有限公司秉持回饋社會、關懷生命理念，特別捐贈「赫曼加壓止血繃帶」及「安適康快寧紗布」等專業止血醫材，並於昨（21）日前往捷警隊辦理實地操作教學，以實際行動支持第一線警政工作。

企業前往捷警隊辦理實地操作教學，以實際行動支持第一線警政工作。圖：警方提供

此次除捐贈醫材外，企業亦安排專業人員進行互動式教學，透過情境模擬與現場示範，協助員警熟悉器材使用方式，提升緊急應變與傷口處置能力。透過實務訓練，員警得以在事故發生第一時間迅速完成止血與初步救護，有效掌握黃金救援時機，降低傷害風險。

透過實務訓練，員警得以在事故發生第一時間迅速完成止血與初步救護，有效掌握黃金救援時機，降低傷害風險。圖：警方提供

捷警隊長謝金龍表示，相關醫材將依勤務需求統籌配置運用，確保突發狀況時能即時發揮效益。此次捐贈不僅提升第一線救護量能，也展現企業對公共安全與生命保障的高度重視。

捷警隊對致勝國際及明基材料股份有限公司關懷社會、熱心公益表達誠摯感謝，未來將持續精進專業訓練與勤務作為，強化捷運系統安全維護，致力營造安全、安心的乘車環境，確保旅客生命與財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：守護機捷旅客安全！企業捐贈桃園捷警隊止血醫材 支持第一線警政工作