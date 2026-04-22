快訊

春哥侃陸／共軍「過航橫當」 從試驗到實戰預示的3轉折

李灝宇被保送…老虎官方「發文+烙中文」 網：這回覆太台了

誰的13.5億還沒領！「威力彩」頭獎2得主神隱 台彩急尋中獎人

聽新聞
0:00 / 0:00

守護機捷旅客安全！企業捐贈桃園捷警隊止血醫材 支持第一線警政工作

桃園電子報／ 桃園電子報

S 9846804 0
致勝國際與明基材料股份有限公司秉持回饋社會、關懷生命理念，特別捐贈「赫曼加壓止血繃帶」及「安適康快寧紗布」等專業止血醫材。圖：警方提供

桃園市捷運警察隊持續肩負機場捷運沿線場站安全維護及旅客人身安全重任。為強化員警於突發事故發生時的即時救護能力，致勝國際與明基材料股份有限公司秉持回饋社會、關懷生命理念，特別捐贈「赫曼加壓止血繃帶」及「安適康快寧紗布」等專業止血醫材，並於昨（21）日前往捷警隊辦理實地操作教學，以實際行動支持第一線警政工作。

S 9846807
企業前往捷警隊辦理實地操作教學，以實際行動支持第一線警政工作。圖：警方提供

此次除捐贈醫材外，企業亦安排專業人員進行互動式教學，透過情境模擬與現場示範，協助員警熟悉器材使用方式，提升緊急應變與傷口處置能力。透過實務訓練，員警得以在事故發生第一時間迅速完成止血與初步救護，有效掌握黃金救援時機，降低傷害風險。

S 9846810 0
透過實務訓練，員警得以在事故發生第一時間迅速完成止血與初步救護，有效掌握黃金救援時機，降低傷害風險。圖：警方提供

捷警隊長謝金龍表示，相關醫材將依勤務需求統籌配置運用，確保突發狀況時能即時發揮效益。此次捐贈不僅提升第一線救護量能，也展現企業對公共安全與生命保障的高度重視。

捷警隊對致勝國際及明基材料股份有限公司關懷社會、熱心公益表達誠摯感謝，未來將持續精進專業訓練與勤務作為，強化捷運系統安全維護，致力營造安全、安心的乘車環境，確保旅客生命與財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：守護機捷旅客安全！企業捐贈桃園捷警隊止血醫材 支持第一線警政工作

機場捷運

延伸閱讀

鄭進益、吳靜修捐專車 仁愛之家養護大樓長者就醫復健更舒適

提新北校園三大防護網、反毒反霸凌 黃國昌：制度防禦須先於悲劇

相關新聞

離奇事故！男機車騎士闖國道逾30公里 跳下3層樓高溪流「邊走邊游」警消傻眼

中山高北上台南仁德路段今清晨發生一起離奇事故，1名機車男騎士自30公里外高雄楠梓交流道闖入國道，至仁德路段不明原因突跳下路旁約3層樓高三爺宮溪「邊走邊游」，消防隊員趕至搜救，男子情緒不穩，幸僅擦挫傷送醫，詳細原因國道警方調查中。

桃園85歲失智婦獨自開車外出 楊梅開到中壢警及時攔人

桃市85歲謝姓婦人昨晚趁家人開車回來未熄火，竟把車開走外出，婦人有阿茲海默失智、定向力不佳等症狀，家人擔心發生意外報警協尋。楊梅警分局調閱車輛可能路線的監視器，確認車往中壢方向行駛，最後協調中壢警方協助，及時攔下婦人和車輛未發生意外。

影／三重地主用巨石封堵隔壁社區停車場 車子開不出去住戶報警提告

新北市三重區重陽路三段27巷某社區地下停車場出入口是別人的土地，疑因停車收費與土地使用權爭議，地主一怒之下昨天運來3個大型實心混凝土方塊封堵車道。住戶的車開不出去，憤而報警提出強制、恐嚇告訴。

高雄鳳山貨車突竄火 載千公斤廢電池釀災

高雄市鳳山區今天清晨發生貨車火警，車斗冒煙後起火，熊熊火焰上升，令居民吃驚。據了解，貨車司機鍾姓男子載運廢棄電池等物，在高速公路便發覺車斗冒煙，趕緊下交流道，不久起火，確實起火原因待消防局調查。

新莊男爛醉路倒醒來竟被乾洗 10萬現金不翼而飛警鎖定禿頭男抓人中

新北市32歲劉男昨天凌晨飲酒後欲返住處時，因不勝酒力倒臥在離家不遠的新莊區榮華路二段路旁，不料醒來時驚見身上裝有10萬元現金的皮包不翼而飛。新莊警調閱監視器鎖定1名禿頭、身穿短袖上衣的男子涉嫌，目前已鎖定身分持拘票追緝中。

影／高雄男不滿違規遭罰 派出所前躺車道抗議再吞罰單

67歲許姓男子不滿遭高雄警方取締行人違規穿越道路，今天凌晨在高雄市警三民一分局三民派出所前，穿著印著「絕食抗議」字眼的上衣，坐在派出所前抗議。警方安撫他後，他又突然衝到馬路，躺在車道上抗議，又要吃罰單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。