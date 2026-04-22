警方研判他可能誤入附近的高爾夫球場，在經歷一番搜尋後終於發現簡翁。圖：讀者提供

桃園市蘆竹區一名患有失智症的78歲簡姓老翁，19日中午騎乘機車外出後便失去聯絡，家屬晚間19時許找不到人，心急如焚向蘆竹警分局大竹派出所報案。警方受理後不敢大意，立即啟動「雲龍系統」調閱行蹤，研判他可能誤入附近的高爾夫球場，在經歷一番搜尋後終於發現簡翁，隨即協助其送醫，化解一場驚魂。

員警在第17洞附近的草地上發現倒地的機車，卻不見老翁身影。圖：讀者提供

警方表示，簡翁行車軌跡最後身影出現在台61線與林口交界處，研判其可能誤入鄰近的東華菁英高爾夫球場，旋即趕赴現場。由於當時球場早已打烊，佔地達36萬坪的場區一片漆黑、伸手不見五指，員警考量球場地勢變化大、夜間氣溫驟降且老翁年事已高，擔心發生不測，故立即聯繫球場人員，並與家屬展開徒步地毯式搜索。

搜救過程中，員警在第17洞附近的草地上發現倒地的機車，卻不見老翁身影，研判老翁摔倒後無力將機車牽起，乃棄車而去。員警不放棄任何希望，在黑暗中持續呼喊老翁姓名，終於在晚間21時25分許，於第18洞草叢處發現體力透支且身上有擦傷的老翁。警方隨即聯繫救護車將他送醫觀察，所幸並無大礙，家屬對警方積極熱心的救援深表感激。

蘆竹警分局呼籲，家中如有易走失的長者，應讓其配戴防走失手鍊或在衣物繡上聯絡資訊，以便警方在第一時間協助返家，避免意外發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智翁誤闖高爾夫球場失聯 蘆竹警深夜36萬坪尋人救命