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湖口化學廠爆內鬼竊鈷金屬案！3員工偷走市值6327萬元原料 分工行竊手法曝光

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣湖口一家化學新竹二廠驚傳內部竊案，3名員工涉嫌結夥竊取鈷金屬原料，利用夜班及監視器死角分工行竊，將太空袋內鈷金屬分裝後運離廠區，累計竊取約6萬2640公斤，市值約6327萬元。此外，負責盤點的主管明知庫存長期存在差異，仍擅自修改相關數據，使公司誤認帳實相符。新竹地檢署今偵查終結，依竊盜及三人以上結夥加重竊盜罪起訴主嫌陳男，另依行使業務登載不實文書罪起訴張男。

新竹地檢署民生專組檢察官林鳳師指揮新竹縣警局偵辦，調查發現，陳男為該公司新竹二廠製造部技術員，與劉姓領班劉及朱姓技術員（2人另案通緝）熟悉廠內鈷金屬原料領用與存放流程。3人自2024年9月起，利用夜班及監視器死角分工行竊，由一人把風、另一人進入備料區，將存放於太空袋內的鈷金屬原料分裝後，以推車運至停車場，再裝車運離廠區並交由共犯銷贓。檢方統計，3人共竊取約6萬2640公斤鈷金屬，市值約6327萬餘元。

同時，張姓副理負責硫酸鈷製程及盤點資料覆核。自2023年7月接任後，即知鈷金屬盤點長期存在差異，卻為使帳面損耗維持在公司要求範圍內，自2024年10月至2025年1月間，多次於工程師完成盤點後，擅自修改桶槽液位、鈷含量及重量等數據，再提交財會部門使用，致公司誤信帳實相符，累積差距達9萬1826公斤，影響庫存與財務控管正確性。

該案最後因公司察覺數據差距甚大，因而調查、報警。檢方強調，此案顯示企業對高價原料及盤點制度管理仍有漏洞，呼籲企業經營者及管理階層應強化內部控制、盤點稽核與異常通報機制，並加強夜間作業、人員動線及監視設備管理，同時落實權責分工與覆核制度，以維護公司資產與股東權益。

該公司也於公開資訊觀測站重大訊息公告，說明公司因應措施，已全面檢視並強化內部控制及存貨管理機制，並持續配合法律程序進行，以保障股東權益。經評估對公司營運及財務無重大影響。

新竹縣湖口一家化學新竹二廠驚傳內部竊案，有員工行竊，主管明知庫存長期存在差異，仍擅自修改相關數據，使公司誤認帳實相符。圖為機場解送影像圖／警方提供
新竹縣湖口一家化學新竹二廠驚傳內部竊案，有員工行竊，主管明知庫存長期存在差異，仍擅自修改相關數據，使公司誤認帳實相符。圖為機場解送影像圖／警方提供

竊盜 新竹 監視器

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