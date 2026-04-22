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台鐵湖口站深夜事故 旅客闖入軌道遭撞身亡、列車延誤
台鐵昨日深夜11點，一名男性侵入湖口站內路線遭到152次列車撞擊，警方立即派員到場處理，該男已無生命跡象，導致北湖至新豐間西正線暫時不通，以東正線單線雙向行車。旅客轉搭1298次接駁。台鐵今天深夜表示，北湖至新豐以東正線單線雙向行車，上下行列車均有延誤，預計今天深夜1點恢復。
台鐵公司表示，昨天晚間11點，有一名男性旅客侵入湖口站內路線遭152次撞及，造成北湖到新豐間西正線暫時不通，以東正線單線雙向行車 。由於152次最後1車仍在月台內，旅客由1298次接駁。1298次桃園到汐止間延長行駛，按152次停靠站辦理客運業務。 此外，該男遭撞及彈至湖口站4股1267次第1車車下，1267次全部旅客換乘1273次。
鐵路警察局表示，昨天晚間11時接獲通報，湖口車站南端發生列車與民眾碰撞事故，警方立即派員到場處理。經消防人員現場評估，該名行為人已無生命跡象，確切事故原因仍待進一步調查釐清。
台鐵公司表示，受事故影響，北湖至新豐間持續以東正線單線雙向行車，造成列車延誤，對旅客深表歉意，預計於22日凌晨1時恢復正常通行。
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