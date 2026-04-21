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曳引大貨車載礦泉水 行駛台2線疑重心偏移側翻阻單向車道
莊姓男子今晚駕駛曳引大貨車沿台2線行駛時，載運礦泉水的附掛子車疑重心偏移側翻，車輛占用車道，貨物散落路面，但人未受傷。警方獲報前往處理，莊男酒測值為0，員警指揮單線雙向通行，並通報公路局協助排除障礙物。
24歲莊男今晚9時43分，駕駛曳引大貨車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，在指標79.5公里瑞芳區南雅路段，附掛子車載運的寶特瓶裝礦泉水，疑因重心偏移，導致車輛失控偏移，最後子車側翻，部分寶特瓶裝礦泉水散落路面。
事故發生後，曳引大貨車占用宜蘭往基隆方向車道，對向基隆往宜蘭方向仍能通行。瑞芳警分局獲報調派員警到場，指揮車輛單線雙向通行，交通未中斷。這起車禍未波及其他車輛，莊男也未受傷，警方排除酒駕、毒駕肇禍。
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