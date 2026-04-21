曳引大貨車載礦泉水 行駛台2線疑重心偏移側翻阻單向車道

台中市龍井區中華路下午發生一起轎車撞上路邊停放的大貨車案，原以為車上就僅兩人，其中一名女乘客送醫後不治。但經警方進一步追查，發現送醫的兩人都是乘客，駕駛在事故發生後已自行下車離去。警方表示已掌握其身分，將依肇事逃逸罪嫌進一步追緝到案。

2026-04-21 20:47