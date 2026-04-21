快訊

是誰在摜殺？台指期夜盤上半場逆勢跌破38K大關

中職／今天PitchCom有乖乖！鄭浩均飆生涯第二場接力無安打比賽

粉絲心中不敗CP！認了全演藝圈只愛上蔡小虎 龍千玉吐婚約真相

聽新聞
0:00 / 0:00

曳引大貨車載礦泉水 行駛台2線疑重心偏移側翻阻單向車道

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

莊姓男子今晚駕駛曳引大貨車沿台2線行駛時，載運礦泉水的附掛子車疑重心偏移側翻，車輛占用車道，貨物散落路面，但人未受傷。警方獲報前往處理，莊男酒測值為0，員警指揮單線雙向通行，並通報公路局協助排除障礙物。

24歲莊男今晚9時43分，駕駛曳引大貨車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，在指標79.5公里瑞芳區南雅路段，附掛子車載運的寶特瓶裝礦泉水，疑因重心偏移，導致車輛失控偏移，最後子車側翻，部分寶特瓶裝礦泉水散落路面。

事故發生後，曳引大貨車占用宜蘭往基隆方向車道，對向基隆往宜蘭方向仍能通行。瑞芳警分局獲報調派員警到場，指揮車輛單線雙向通行，交通未中斷。這起車禍未波及其他車輛，莊男也未受傷，警方排除酒駕、毒駕肇禍。

莊姓男子今晚駕駛曳引大貨車行駛台2線，載運礦泉水的附掛子車疑重心偏移側翻，車輛占用車道，貨物散落路面。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子今晚駕駛曳引大貨車行駛台2線，載運礦泉水的附掛子車疑重心偏移側翻，車輛占用車道，貨物散落路面。記者邱瑞杰／翻攝

莊姓男子今晚駕駛曳引大貨車行駛台2線，載運礦泉水的附掛子車疑重心偏移側翻，車輛占用車道，貨物散落路面。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子今晚駕駛曳引大貨車行駛台2線，載運礦泉水的附掛子車疑重心偏移側翻，車輛占用車道，貨物散落路面。記者邱瑞杰／翻攝

車禍 車道 基隆 礦泉水

延伸閱讀

影／宜蘭路口驚悚車禍！貨車對撞機車騎士彈飛重摔 恐怖撞擊畫面曝

影／轉彎角度沒抓準？女中士駕駛大型軍車左轉失控騎上安全島

都是乘客！台中龍井車禍一死一重傷 駕駛肇逃警追緝中

沒事了？淡江大橋機車道挨批像「狗道」公路局：符安全規範

相關新聞

都是乘客！台中龍井車禍一死一重傷 駕駛肇逃警追緝中

台中市龍井區中華路下午發生一起轎車撞上路邊停放的大貨車案，原以為車上就僅兩人，其中一名女乘客送醫後不治。但經警方進一步追查，發現送醫的兩人都是乘客，駕駛在事故發生後已自行下車離去。警方表示已掌握其身分，將依肇事逃逸罪嫌進一步追緝到案。

台中龍井轎車猛撞大貨車「車頭全毀」 駕駛重傷女乘客搶救不治

台中市一輛轎車下午行經龍井區中華路時疑從後追撞前方大貨車，因撞擊力量大，轎車駕駛和右座女乘客都受重傷，兩人被救出後都已無呼吸心跳，經送醫急救，女乘客因頭部受重創不治，事故原因調查中。

曳引大貨車載礦泉水 行駛台2線疑重心偏移側翻阻單向車道

莊姓男子今晚駕駛曳引大貨車沿台2線行駛時，載運礦泉水的附掛子車疑重心偏移側翻，車輛占用車道，貨物散落路面，但人未受傷。警方獲報前往處理，莊男酒測值為0，員警指揮單線雙向通行，並通報公路局協助排除障礙物。

台中龍井轎車撞上大貨車 車上兩人重傷昏迷送醫

台中市一輛轎車下午行經龍井區中華路時疑從後追撞前方大貨車，因撞擊力量大，轎車駕駛和右座女乘客都受重傷，一度受困車內，兩人被救出後都已無呼吸心跳，已送醫急救，事故原因調查中。

三重公寓2樓冷氣室外機起火 69歲婦人被救出無心跳送醫不治

新北市三重區今天發生死亡火警。大仁街1棟5層樓公寓下午1時許2樓室外機突然起火，火勢迅速延燒波及3樓。消防人員到場從2樓救出已無呼吸心跳的69歲須姓婦人，經送醫急救仍宣告不治。火勢於半小時內撲滅，起火原因正由火調人員調查。

高雄過港隧道出口拖板車撞2車 回堵車流引炸民怨

高雄港過港隧道旗津往前鎮方向的車道今天上午發生車禍，1輛拖板車在隧道出口疑要變換車道，將前方的轎車撞得180度轉向，導致隧道交通受阻。路過民眾因塞車，趕不及去醫院，抱怨連連。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。