都是乘客！台中龍井車禍一死一重傷 駕駛肇逃警追緝中

台中市龍井區中華路下午發生一起轎車撞上路邊停放的大貨車案，原以為車上就僅兩人，其中一名女乘客送醫後不治。但經警方進一步追查，發現送醫的兩人都是乘客，駕駛在事故發生後已自行下車離去。警方表示已掌握其身分，將依肇事逃逸罪嫌進一步追緝到案。

據了解，該輛轎車沿中華路三段往中山二路方向行駛，因不明原因偏駛至路肩，追撞路邊停車大貨車車尾。因撞擊力量大，車上當時有一男一女兩名乘客（均約55歲）由消防人員破壞車體後救出，男子坐在後座，女子則坐在右前座，兩人都因傷重已無呼吸心跳送醫。其中女乘客送醫後因頭部傷重不治，男乘客仍搶救中。

據了解，消防局獲報後，派遣龍井及沙鹿分隊，出動消防車3輛、救護車2輛，人員14名，由龍井小隊長楊鈞傑帶隊前往。到場後發現車上2人受困，於是使用破壞器材協助脫困。

但是警方後來調閱監視器發現，雖因撞擊力量大，轎車前段幾乎全毀，但駕駛仍自行下車後離去，已鎖定駕駛人身分警方表示已掌握其身分，將約談到案，了解事故發生原因，以及他為何棄車離去。

烏日警分局呼籲：駕駛人發生交通事故致人受傷切勿擅自離開現場，應停留於現場協助救護傷者並報案配合警方調查，違者將涉犯刑法第185-4條發生交通事故逃逸罪，處六月以上五年以下有期徒刑。

台中市龍井區中華路下午發生一起轎車撞上路邊停放的大貨車案，原以為車上就僅兩人，但經警方進一步追查，發現送醫的兩人都是乘客，駕駛在事故發生後已自行下車離去。圖／民眾提供