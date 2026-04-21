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南投清境農場設馨生服務據點 盼大自然帶來療癒

中央社／ 南投縣21日電

服務犯罪被害人（馨生人），法務部退輔會今天在清境農場國民賓館成立馨生保護服務據點，除是全國最高海拔馨生據點，也象徵公部門資源整合新模式，盼大自然帶來心理療癒。

犯罪被害人保護協會、犯保南投分會、南投地方檢察署、國軍退除役官兵輔導委員會清境農場今天共同宣布，在海拔1700公尺的「雲端」成立馨生保護服務據點，除是法務部、退輔會首度跨部會合作的保護據點，也象徵清境農場陪伴馨生家庭在群山環抱中迎接新未來。

清境農場場長王仁助表示，清境農場不僅是旅遊亮點，也是具備社會責任的療癒空間，透過跨部會資源投入，為被害家屬點亮一盞不滅的燈；大自然是最好的心理療癒，過去的遺憾雖無法改變，但希望藉由清新空氣與遼闊山景，陪伴馨生家庭找回向前的勇氣。

南投地檢署表示，這座「雲端據點」打破傳統法律會談空間冰冷印象，轉化為真誠陪伴的心理支持場域，透過參與志工座談與草地漫步，重新發現生活的美好連結，此據點提供法律諮詢、生活與情感一站式支持，專注服務南投偏鄉及高山地區馨生家庭。

清境農場 法務部 退輔會 南投

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