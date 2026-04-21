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國軍卡車今天真卡 苗栗軍車撞安全島、載運登陸車板車國道拋錨
國軍車輛今天出門卡卡！繼上午1輛軍卡在苗栗頭份市區失控騎上安全島事故，中午在國道3號南下苗栗通霄路段，1輛載著2輛搶灘登陸車的拖板車，底盤不明原因冒出黑煙，拋錨路肩，經滅火後還出動大型吊車吊掛接駁，目前現場已排除，幸均無人員受傷。
今天中午12點多，載運國軍2輛登陸車的拖板車，在國3南下140K冒煙拋錨，拖板車司機見狀立刻停靠路肩，國道警方及通霄消防隊也獲報到場處理。
黃姓消防隊說，當時到場發現是拖板車右後一處輪胎起火，火勢有向上延燒到軍車跡象，現場出動3水線迅速撲滅火勢。
國道警方則表示，現場無人員受傷，但因載運的是軍用車輛，事發後國軍單位也派員到場處理，並出動大型吊車，吊掛至接駁板車載運離開，事故現場直到下午3點半左右才排除。
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