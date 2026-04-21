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三重公寓2樓冷氣室外機起火 69歲婦人被救出無心跳送醫不治
新北市三重區今天發生死亡火警。大仁街1棟5層樓公寓下午1時許2樓室外機突然起火，火勢迅速延燒波及3樓。消防人員到場從2樓救出已無呼吸心跳的69歲須姓婦人，經送醫急救仍宣告不治。火勢於半小時內撲滅，起火原因正由火調人員調查。
新北市消防局今天下午1時13分接獲報案，三重區大仁街1棟5樓建築物2樓室外機起火燃燒。新北市消防局調派28車46人前往救援，到場時發現火勢已延燒至3樓，5樓頂還有2名民眾待救。
消防人員立即布設水線灌救，在2樓救出69歲須姓婦人，發現須婦已無呼吸心跳，緊急將她送往市立三重醫院，但經急救後仍宣告不治。火勢於30分鐘後撲滅，共燃燒2樓房間、及3樓、4樓陽台雜物，面積約21平方公尺，起火原因及須婦死因仍待火調人員及檢警相驗釐清。
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