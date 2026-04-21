高雄過港隧道出口拖板車撞2車 回堵車流引炸民怨

高雄港過港隧道旗津往前鎮方向的車道今天上午發生車禍，1輛拖板車在隧道出口疑要變換車道，將前方的轎車撞得180度轉向，導致隧道交通受阻。路過民眾因塞車，趕不及去醫院，抱怨連連。

高雄港務警察總隊表示，據報發生車禍後，立即通報隧道管理中心，實施調撥車道、派遣拖吊車到場，以單孔通車紓解車流，在中午12時40分已恢復隧道雙孔通車。

警方表示，今天上午11時10分許，1輛拖板車自過港隧道旗津往前鎮方向行駛，出隧道口時疑變換車道不當，撞上前方2輛轎車，致轎車180度轉向停下，隧道交通受阻。3名駕駛人無酒駕，也未造成傷亡。

員警趕到車禍現場，見往前鎮的交通受阻，通報隧道管理中心調撥車道，改單孔雙向通行，一時改道的車輛在隧道內，與往旗津的車輛交錯無法前進，員警趕緊疏導交通，直到拖吊車脫離事故車輛，才恢復雙孔通行。

往前鎮方向的人車在塞車後，才被告知須倒退改道通行，貼網表達不滿，稱塞車也不封路，至少半小時才有人處理，「我真服了」。