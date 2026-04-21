才違反保護令被捕 永和不孝孫重回姑姑家咆哮又襲警遭訴

新北市永和區一名與姑姑和祖母同住的葉姓男子，今年3月20日因毆打姑姑涉嫌違反保護令，遭警方逮捕移送法辦。不料他同日晚間前腳才離開地檢署，後腳馬上重回住家大力敲門、咆哮，甚至徒手攻擊獲報前往現場的3名員警成傷，新北地檢署依妨害公務等罪起訴葉男。

起訴指出，案發當天葉男涉嫌違反保護令對姑姑動手後，隨即遭警方依現行犯逮捕，並移送新北檢偵辦。但他餘怒未消，於晚間9時許步出地檢署後，立刻直奔永和區中和路住處，在大門外情緒激動地敲門、咆哮。

葉男姑姑事後供稱，葉男3月20日對她動手以後，自己和母親，也就是葉男祖母，因擔心、害怕再度受到葉男危害，便暫時搬離該處，不敢返回住處，沒想到葉男果然馬上又回頭鬧事。

警方獲報後，派出賴姓、蔡姓和陳姓員警前往現場，不料葉男竟趁員警在光線黑暗的現場，持手電筒照射保持光亮之際，趁隙徒手推擠並攻擊3警，以致賴姓員警左手肘及蔡姓員警右手肘破皮流血，罪行再添一樁。