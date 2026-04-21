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鹹濕簡訊崩人設！知名喇嘛爆劈腿2女、霸千萬房產 本人否認：手機遭竊

聯合新聞網／ 綜合報導

多傑仁卿。圖／截自多傑仁卿臉書
多傑仁卿。圖／截自多傑仁卿臉書

台灣藏傳佛教界近期爆發醜聞，聲望頗高的喇嘛多傑仁卿（俗名林暉淙）身陷「桃色」與「金錢」雙重風暴。他遭指控長期違反戒律，周旋於兩名女子之間，更與佛學會理監事為了高達2,500萬元的捐款及價值數千萬元的房產對簿公堂，雙方互控侵占、誹謗。

《鏡週刊》報導，多傑仁卿被爆同時與佛學會行政人員A女及女信徒C女交往。從流出的通訊軟體截圖顯示，他曾傳送「一碰到你就勃起」、「弟弟濕答答」等與莊嚴形象極大反差的鹹濕訊息給A女，清明連假期間，也與A女在法會後共同搭乘高鐵商務車廂返回台南老家。而C女對也曾指控多傑仁卿「只想發生關係」，有女朋友還哄她上床，最後發現搞不定才說要退回朋友關係。

據悉，醜聞爆發後法王曾指示他若不斷絕關係應辭職還俗，但他至今仍拒絕配合。

在金錢糾紛方面，佛學會的理監事主張房產為信眾捐款，僅是「借名登記」在他名下；多傑仁卿則反擊房產是他自費貸款償還，指控對方逼他搬離。雙方另為鉅額捐款互控，多傑仁卿指稱理監事將2,500萬提領一空，轉移至其他帳戶，形同「結夥搶劫」，理監事則表示多傑仁卿拒交銀行印鑑，導致資金無法合理動支，才另行開戶轉移資金，委由專業會計師管理。

對此，多傑仁卿於臉書發長文澄清，強調手機遭竊，外流截圖是遭人變造，已對相關人等提告。他更指控目前的理監事組織程序不合法，並宣稱自己是為了守護信眾捐款才訴諸司法。這場牽扯桃色與千萬資產的宗教界風暴，真相仍有待釐清。

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