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影／轉彎角度沒抓準？女中士駕駛大型軍車左轉失控騎上安全島
23歲陳姓女士官今天上午駕駛大型軍車在頭份市永貞路附近左轉時，疑似轉彎角度沒抓準，左後輪壓到安全島尾端，導致車身失控又騎上安全島，路口反光鏡受損，這起事故無人傷亡，女駕駛酒測值0，全案由頭份警分局及憲兵隊處理，將進一步釐清事故原因。
頭份警分局初步調查，上午9點多接獲報案，頭份市永貞路一帶發生軍車的交通事故，駕駛陳姓女中士（92年次）駕車沿永貞路北往南方向的內側車道行駛，因不明原因導致車輛偏離車道衝上中央安全島，造成路口反射鏡損壞，事故無人受傷，肇事責任待釐清。
頭份警分局長郭譯隆呼籲，駕駛人行經路口或進行轉彎時，應減速慢行並注意車輛動線及周邊狀況，避免因一時疏忽釀成事故，共同維護道路交通安全。
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