影／他撬開變電箱當私人置物櫃 整理物品觸高壓電全身燒燙傷送醫

51歲黃姓男子長期在台南市南區夏林路一帶徘徊，他竟將私人物品放置於高壓變電箱內，今天凌晨1時許在整理時不慎觸碰高壓電線，導致多處燒燙傷，但無生命危險，由消防送醫救治；由於並未影響學校供電，新興國小高壓變電箱鎖被撬開毀損部分，校方表示暫不提告。

台南市消防局今天凌晨1時25分接獲報案，南區夏林路254號對面活動中心前草坪處，有民眾聽聞爆裂聲，一名男子疑似被高壓電觸電造成燒燙傷，消防出動2車4人趕往，1時49分將傷者送醫；報案民眾指出，男子是街友，因把電箱當儲藏櫃再用，疑似被高壓電觸電造成燒燙傷。

台南市警第六分局金華派出所也接獲報案，新興路、夏林路口有火警，員警趕往了解，確認是黃姓男子將私人物品放置於高壓變電箱內，在整理時不慎觸碰高壓電線，導致背部及全身多處燒燙傷，無生命危險，消防已送成大醫院救治。

據了解，當時黃在新興國小活動中心前的高壓電箱旁被燙傷後，蹲在角落拿著水管不斷往身上沖水，企圖降溫，民眾見狀，趕緊通報警消；消防人員趕到，見燒燙傷面積過大，紗布無法完全覆蓋傷口，拿出床單淋濕後，將男子覆蓋再送醫。

黃姓男子疑似長期將變電箱當成私人置物箱，放置家當、雜物，今日在整理碰觸時觸電；由於黃今日情況未影響學校今日供電，新興國小高壓變電箱鎖被撬開毀損部分，校方暫不提告。消防局提醒，電力設備具有高度危險性，民眾切勿擅自接觸或占用，避免發生意外。

51歲黃姓男子將私人物品放置於高壓變電箱內，今天凌晨1時許在整理時不慎觸碰高壓電線，導致多處燒燙傷。記者袁志豪／翻攝

51歲黃姓男子將私人物品放置於高壓變電箱內，今天凌晨1時許在整理時不慎觸碰高壓電線，導致多處燒燙傷。記者袁志豪／翻攝