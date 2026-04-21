新聞封面圖（圖／立達國際徵信有限公司提供）

近年來，無論是婚姻糾紛、詐騙追查，還是企業內部調查，「徵信社」逐漸成為許多人在面臨生活困境時的求助選項。然而，在網路搜尋結果中，琳瑯滿目的廣告推薦名單，也讓不少民眾感到困惑：到底該怎麼選？什麼樣的徵信社才算真正專業？

一名曾經歷婚姻爭議的民眾坦言，當時情緒低落、時間緊迫，只能快速上網搜尋「徵信社推薦」，結果聯繫到的徵信公司雖然回覆迅速，但在後續過程中頻繁追加費用，甚至未清楚說明調查風險與和法律界線，讓他感到相當不安。

這樣的情況並非個案。為了釐清一般民眾最關心的問題，本報記者特別採訪台灣偵探職業總會理事長謝智博，從產業第一線的角度，解析「專業徵信社」應具備的基本條件，以及民眾在選擇服務時可掌握的判斷方式。

真正認真負責的徵信社不會急著接案，反之先評估風險、後規劃

「很多人以為徵信社就是收錢辦事，但其實專業的第一步，是誠實告訴你什麼能做、什麼不能做。」謝智博受訪時直言，徵信工作涉及法律、隱私與證據效力，如果沒有完整評估就貿然執行，不僅可能讓證據無法使用，甚至會讓委託人承擔不必要的法律責任。

他亦指出，專業的調查流程通常會從「案件評估」開始，不會直接報價，或無憑無據保證結果。例如，在外遇蒐證案件中，許多民眾最直覺的想法是「當場抓到人」，但如果未妥善規劃蒐證方式，可能涉及侵入住宅或違法錄影，反而影響後續離婚或訴訟。

「我常說，證據不是越刺激越好，而是越合法越有用。」謝智博補充，專業徵信社重視的是證據可採性，否則流程走到法院這一步時，先前的調查行動都會化作泡影。

現代徵信社與傳統徵信社已夐然不同；現代徵信社更重視法律、制度化、透明化及誠信原則。（圖片／立達國際徵信有限公司提供）

從網路廣告推薦到實際的徵信服務，中間往往隔著一段落差

在數位時代，徵信社的曝光方式已經從傳統口碑，轉向網路買廣告，以及Google搜尋引擎的排名。然而，專家提醒，廣告能呈現的是形象和服務項目，卻不一定代表實際能力。

立達國際徵信有限公司執行長謝智博表示，許多民眾會以「排名第一」或「價格最低」作為判斷依據，但這些指標未必跟服務品質成正比。他舉例說道，某些徵信業者可能以低價吸引客戶，但在案件進行過程中逐步增加費用；也有業者過度承諾調查結果，卻忽略實務上的不確定性。

「只要有人跟你說『一定查得到』，你反而要提高警覺。」謝智博指出，調查工作本質上具有變數，任何過度保證的說法都值得多問幾個問題。

面臨人生困境時，人最容易忽略的，其實是理性的判斷能力

多數人不會無緣無故尋找徵信社，往往是生活中某個難以承受的時刻，如關係破裂、金錢糾紛，或是對未來感到不確定等時候，把徵信社當成最後的希望。在這樣內心混亂的情況下，快速做出決定看似有效率，卻也可能增加風險。

根據台灣偵探職業總會近年的觀察，多數委託糾紛並非來自服務本身，而是源於「資訊不對等」。也就是說，當事人在情緒壓力下，急於解決問題，進而忽略了基本的確認步驟。

謝智博認為，與其追求「最快找到一家公司」，不如先確認幾個核心原則：

第一，是否合法。

該徵信公司是否合法執業？是否具備正式登記紀錄？是否願意清楚說明作業方式？

第二，是否透明。

服務流程與費用是否清楚？調查蒐證可能存在的服務風險，是否在一開始就完整說明？

第三，是否務實。

偵探提供的建議與專案規劃是否合理？是否提供專業判斷，而不是一味迎合客戶需求？

「真正專業的偵探服務，不只是解決問題，更不會讓你更焦慮，反之讓事情變得更清楚，讓內心混亂的你重新找回判斷能力，做出更好的選擇。」謝智博這樣形容道。

在向偵探諮詢服務時，不妨透過「合法」、「透明」、「務實」核心原則做確認。（圖片／立達國際徵信有限公司提供）

台灣偵探產業逐漸走向制度化，既專業又具應變的能力成為新競爭基準

隨著社會對隱私與法律意識的提高，徵信產業逐漸朝向更制度化、更專業化的方向發展。例如，近年成立的台灣偵探職業總會，即希望透過交流和自律機制，建立更一致的服務標準，減少市場亂象，並提升整體產業形象。

謝智博表示，未來的偵探服務不再是單一案件處理，會更接近一種結合調查、法律及風險管理的專業工作。從長遠來看，這樣的轉變不僅有助於提升產業形象，更能讓整體服務更透明、更安全，讓民衆在需要協助的時候，可以更安心做出選擇。

本文章來自《桃園電子報》。原文：搜尋「徵信社」前先停一下 專家揭3個判斷關鍵：越急越要慢一點