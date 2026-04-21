不能讓他走！花蓮霹靂警斷指忍痛急救成功救命 家屬何篤霖現身致謝

73歲何姓男子18日下午在花蓮縣警察局旁籃球場運動時，突然身體不適倒地昏迷，警員林佳輝見狀立即上前施作CPR，並與趕抵現場的交通隊組長陳信義合作使用AED電擊，在救護車到場前成功恢復心律，家屬、藝人何篤霖特別致謝，直言警察是救命恩人。

警方表示，47歲的林佳輝從警19年，為95年特考班畢業，目前服務於花蓮縣警局保安隊霹靂小組，體能表現優異，曾以極限自行車專長參與警政署活動。

林佳輝回憶，當時腦中只有「不能讓他走」的念頭，即便左手大拇指曾受傷斷裂，在按壓過程中劇痛不斷，仍強忍不適持續施救。

林佳輝坦言，10多年前外婆突發疾病時，自己雖曾嘗試急救卻無力挽回，這段經歷成為心中遺憾；這次面對命危的何姓男子，傾盡全力持續CPR，直到對方恢復心律才鬆一口氣，並在下班後趕往醫院確認傷者狀況。

警方指出，何男送醫後已恢復意識並轉入普通病房，弟弟何篤霖隨即趕赴醫院探視，並於20日親自前往縣警局保安隊致謝。

何篤霖表示，接獲通知時心急如焚，趕到醫院見到哥哥插管治療，所幸經搶救後狀況迅速好轉，如今已拔管並轉入普通病房，手腳功能正常，恢復情形良好。非常感謝警方第一時間的協助，沒有他們的專業與即時處置，就沒有現在的結果，「警察不只會抓壞人，也會救人」。

花蓮縣消防局表示，心肺復甦術（CPR）與即時通報是搶救到院前心跳停止（OHCA）患者的關鍵，若能配合「叫叫壓電」流程，在救護人員抵達前持續施作，可顯著提高存活率，呼籲民眾踴躍參與急救訓練，強化自救能力。

何姓男子突然倒地昏迷，警方緊急救回一命，家屬特地前往縣警局致謝，左起為何男女兒、警員林佳輝、交通隊組長陳信義、何男弟弟、藝人何篤霖。圖／警方提供

73歲何姓男子突然倒地昏迷，警方與消防救援人員緊急救回一命。圖／警方提供