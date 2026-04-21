影／林口餐廳深夜遭3黑衣人砸店 門窗玻璃螢幕全毀警追緝中

新北市林口區發生餐廳被砸店案件。富貴路的1間餐廳昨晚11時許遭3名黑衣人，持請勿停車告示牌朝餐廳門窗、玻璃、螢幕猛砸，路過民眾發現趕緊報警。林口警趕抵時3名黑衣人已逃逸。警調閱監視器查出吳男、黃男及周男涉案，正前往追緝中。

林口警分局昨天深夜11時59分接獲報案，林口區富貴路1間餐廳有人砸東西。警方獲報趕抵，發現餐廳的門窗、玻璃、螢幕遭到毀損，嫌犯已逃逸無蹤。警方調閱監視器追查，發現3名黑衣人案發當時來到該餐廳，持店門口請勿停車告示牌猛砸店內玻璃及螢幕。

警方於附近查證並擴大調閱監視器，鎖定28歲吳男、25歲黃男及36歲周男涉案，疑因債務糾紛引發，目前正追緝中，全案朝恐嚇、毀損及侵入住宅偵辦。

這間餐廳玻璃遭砸碎裂。記者黃子騰／翻攝

餐廳大門玻璃被砸破裂。記者黃子騰／翻攝