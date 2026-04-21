聽新聞
0:00 / 0:00
影／林口餐廳深夜遭3黑衣人砸店 門窗玻璃螢幕全毀警追緝中
新北市林口區發生餐廳被砸店案件。富貴路的1間餐廳昨晚11時許遭3名黑衣人，持請勿停車告示牌朝餐廳門窗、玻璃、螢幕猛砸，路過民眾發現趕緊報警。林口警趕抵時3名黑衣人已逃逸。警調閱監視器查出吳男、黃男及周男涉案，正前往追緝中。
林口警分局昨天深夜11時59分接獲報案，林口區富貴路1間餐廳有人砸東西。警方獲報趕抵，發現餐廳的門窗、玻璃、螢幕遭到毀損，嫌犯已逃逸無蹤。警方調閱監視器追查，發現3名黑衣人案發當時來到該餐廳，持店門口請勿停車告示牌猛砸店內玻璃及螢幕。
警方於附近查證並擴大調閱監視器，鎖定28歲吳男、25歲黃男及36歲周男涉案，疑因債務糾紛引發，目前正追緝中，全案朝恐嚇、毀損及侵入住宅偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。