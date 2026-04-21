莊翁日前外出卻不慎迷途。圖：讀者提供

桃園市觀音區一名8旬莊姓老翁，日前外出卻不慎迷途，只好走進大園警分局新坡派出所尋求協助，值班員警見其不知所措的樣子，立即上前關切，透過耐心詢問及查詢身分後，順利聯繫老翁家屬，成功讓他平安返家。

警方透過耐心詢問及查詢身分後，順利聯繫老翁家屬，成功讓他平安返家。圖：讀者提供

大園分局表示，日前一名老翁神情不安，緩慢走進新坡派出所求助，值班員警郭柏慶、杜翊瑄見狀上前關切，並對老翁關懷提問，但他僅能說出自己的姓名，其餘年籍資料均無法回答，員警遂以大概年紀及姓名查詢戶役政系統，逐一比對資料後，順利查出老翁的身分，經撥打多通電話後總算聯繫上老翁的家人。

家屬接獲通知後立即趕到派出所接人，見到老翁平安無恙，當場鬆了一口氣，頻頻向員警道謝，並向警方表示老翁患有失智症，之前也曾發生類似狀況，稍不留意便可能獨自外出迷路，幸好有警方的熱心協助，才讓老翁能夠平安返家。

警方建議，家屬可以幫老翁申請愛心手鍊，如再發生同樣情形，便可立即連繫上家屬，減少老翁在外走失的風險，也避免意外發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬翁因1事闖派出所求助 大園警靠他「名字」化解驚魂