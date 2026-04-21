員警於李嫌包包內查扣李嫌所竊取價值4萬元之蘋果手機並發還店家圖：讀者提供

桃園市中壢區中華路一間二手店於昨(20)日晚間18時許發生竊案，一名25歲李姓男子大膽竊取店內價值4萬元的蘋果手機，未結帳便欲離去，遭機警店員當場攔下。中壢警分局獲報後到場，在李男包包內起出贓物，全案依竊盜罪嫌送辦。

李男大膽竊取店內價值4萬元的蘋果手機。圖：讀者提供

文化派出所表示，昨日接獲中華路店家報案，稱已攔下竊盜現行犯。經了解，李男竊取二手店內之商品蘋果手機後，行經結帳櫃台未結帳及離去，為店員當場發現，立即追出將李男帶回，並通知警方到場，員警於李嫌包包內查扣李嫌所竊取價值4萬元之蘋果手機並發還店家，全案警詢後依竊盜罪嫌依法偵辦。

事件曝光後引來網友熱議，更有店家留言表示，李男下午才剛到他的店裡賣了三件外套，且至今都沒有回來領取款項，現在才發現李男遭逮。店家也開始擔心這三件外套的來源可能也是竊盜所得，擔心喊「我是不是也要報警了？」。

中壢警分局長林鼎泰表示，竊盜行為嚴重侵害民眾及店家財產權益，警方對是類案件必定依法嚴辦，同時也呼籲民眾提高警覺，遇有可疑情形即時通報警方，維護自身安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢男二手店偷4萬iPhone秒遭店員逮 下場尷尬了