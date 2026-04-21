嘉義東石火燒車濃煙沖天 28歲男衝火場救文件嗆傷送醫

嘉義縣東石鄉過溝國中附近今天上午9時許發生車輛火警，火勢猛烈濃煙沖天，28歲男子衝上車保護重要文件，不慎吸入濃煙嗆傷，消防局接獲通報派遣人車趕赴現場，拉水線撲滅火勢，將男子送至嘉義長庚醫院治療，未波及其他車輛或建物，詳細起火原因仍待調查釐清。

據了解，東石鄉過溝國中附近發生車輛火警，疑似天氣太熱導致汽車自燃，年約28歲男子為搶救車上重要文件，冒險靠近正在燃燒的汽車，不慎吸入濃煙嗆傷，所幸身上無明顯外傷，且意識清楚，救護人員到場後，基於安全考量，預防性送至嘉義長庚醫院檢查。

消防局指出，獲報後立即派遣分隊前往，出水線撲滅火勢，將28歲男子預防性送醫。呼籲平時應加強車輛保養與檢查，留意電線老化或油路異常風險，避免類似事件發生，若遇車輛起火情形，應遠離現場並通報消防單位，優先確保自身安全，利於後續搶救作業。