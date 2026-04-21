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龍潭環警監深夜聯手加強取締 6車噪音超標裁罰逾2萬元

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市龍潭警分局4月份迄今已執行2場「靜桃專案」。圖：讀者提供

桃園市龍潭警分局4月份迄今已執行2場「靜桃專案」，結合環保局及監理單位實施聯合稽查勤務，針對改裝車輛及噪音車輛加強取締。警方擇市區車潮、人潮密集的中興路、大昌路與中正路周邊道路設置臨時檢驗站，採機動攔檢方式執法，展現維護地方交通秩序、居民生活品質及環境安寧的決心。透過跨機關聯合稽查機制，強化對改裝與噪音車輛的查處力道，以有效遏止噪音擾民情形。

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警方針對疑似擅自改裝之噪音車輛共計攔查汽、機車12輛，其中6輛經環保局現場檢測噪音不合格。圖：讀者提供

2場勤務警方均投入優勢警力佈署，針對疑似擅自改裝之噪音車輛共計攔查汽、機車12輛，其中6輛經環保局現場檢測噪音不合格，當場依法告發，告發率達5成，總裁罰金額達2萬1600元。分局統計115年迄今執行「靜桃專案」聯合稽查成效，攔查噪音車輛計有65部，經主管機關環保局現場檢驗，噪音超標開罰28件，告發率43%。另提醒民眾，噪音管制法於去年12月完成修法。機動車輛超過噪音管制標準罰緩額度，由最低1800元提升至3600元以上3萬6000元以下，並通知其限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰；情節重大者，並得吊扣牌照至改善完畢後發還。若一年內再次噪音值超過標準，得吊扣牌照6個月。

龍潭分局長施宇峰表示，噪音車輛不僅影響周邊居民生活品質，高分貝的引擎與排氣聲浪更可能干擾其他駕駛人判斷，進而增加交通事故風險。為營造安全、寧靜的生活環境，警方將持續執行靜桃專案，結合相關單位加強聯合稽查作為，以具體行動守護居民交通安全與環境安寧。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭環警監深夜聯手加強取締 6車噪音超標裁罰逾2萬元

桃園 環保局 噪音

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