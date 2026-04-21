蘆竹分局日前晚間與環保局聯合於蘆竹區大竹路強力執行「靜桃專案」稽查勤務。圖：讀者提供

現今都市環境中，改裝車輛產生的噪音已成為市民最反感的民生問題。桃園市蘆竹警分局日前晚間與環境保護局聯合於蘆竹區大竹路強力執行「靜桃專案」稽查勤務，現場共攔查11輛機車，其中3輛經檢測不合格，均由環保局依噪音管制法現場舉發。

警方現場共攔查11輛機車，其中3輛經檢測不合格。圖：讀者提供

​此次行動中，員警在攔查一部機車時，雖車牌外觀並無異常，但憑藉專業敏感度進行資訊系統比對，赫然發現車牌與引擎號碼不符。經查，曹姓駕駛聲稱該車為母親由中部購買後運至桃園使用，對牌照異常情事辯稱不知情。員警現場查證屬實，確認該車為掛他車牌照行駛，當場依據《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第5款「牌照借供他車使用或使用他車牌照」對車主及駕駛人製發罰單，最高可處7萬2000元罰鍰，並當場扣繳牌照及移置保管車輛。

​蘆竹分局呼籲，立法院已修正《道路交通管理處罰條例》第12條，大幅提高使用偽造、變造或他車牌照之罰鍰上限，由原本的1萬8000元提升至3萬6000元。警方強調，將持續深化「靜桃專案」執法力度，結合環警聯合稽查，嚴厲打擊改裝噪音車及違規車輛，以守護蘆竹區住戶安寧及交通秩序。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹警「靜桃專案」深夜突襲 他做1事恐吞7萬2罰單