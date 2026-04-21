竹北車潮多!竹縣警成立交通專責小隊 首月處理860件車禍

新竹縣竹北市每天上下班湧現海量通勤車潮，各路段高負載，但凡發生交通事故，經常造成交通衝擊，影響民眾通勤。為此警察局成立編制20人全天候專責處理交通事故的「交通警察隊竹北小隊」，3月試辦以來已處理事故860餘件，專業及迅速皆獲得一致肯定。

新竹縣警察局表示，經統計，竹北市去年共計發生交通事故9800餘件，為徹底改善此一交通痛點，新竹縣政府警察局正式成立「交通警察隊竹北小隊」，規畫全天候處理交通事故專責警力，並於尖峰通勤時段加強派遣，期能為竹北市高效排除車禍還原交通順暢帶來的新的前景。

新竹縣警察局長林建隆指出，有別於過去由轄區分駐（派出）所員警「兼辦」車禍處理，竹北小隊採行「專責化」的方式，於事故發生時能迅速派案直達現場，透過標準化的程序進行精準測繪與蒐證，將車禍癱瘓整體路網的機率降到最低，改善竹北地區車禍衍伸的交通衝擊。

警察局說明，除了肩負車禍處理重任，竹北小隊更被賦予前端數據蒐集的關鍵任務，透過每一次的跡證蒐集，將龐大且高品質的事故資料匯流入縣府交安團隊的珍貴資料庫，做為未來交通安全規畫的重要參考資料。

警察局表示，這項重大的勤務重組，是為竹北市交通及治安把脈後開出的「特效藥」，透過即時及專業化的交通事故專責警力，為竹北市的通勤品質注入一劑強心針。當繁雜的車禍處理交由竹北小隊接手後，竹北轄內各派出所即能把寶貴的警力資源，全數回歸到鄰里巡邏、阻詐防竊等核心治安維護上。

警察局強調，未來警察局將持續優化專責事故處理制度、人員培訓、資料庫蒐集等三大任務，並透過「車禍快打、治安回歸」的雙箭頭策略，全面提升整體警政服務品質，為竹北市建構更安全、順暢的宜居環境。

新竹縣警察局長林建隆指出，有別於過去由轄區分駐（派出）所員警「兼辦」車禍處理，竹北小隊採行「專責化」的方式，於事故發生時能迅速派案直達現場。圖／新竹縣警察局提供

新竹縣警察局成立編制20人全天候專責處理交通事故的「交通警察隊竹北小隊」，3月試辦以來已處理事故860餘件，專業及迅速皆獲得一致肯定。圖／新竹縣警察局提供

警察局說明，除了肩負車禍處理重任，竹北小隊更被賦予前端數據蒐集的關鍵任務，透過每一次的跡證蒐集，將龐大且高品質的事故資料匯流入縣府交安團隊的珍貴資料庫。圖／新竹縣警察局提供