車故障在拖吊車上竟被測速拍照開罰單 車主：我就問要怎麼超速？

「我就問我要怎麼超速？」有民眾在threads分享一張很誇張的罰單照片，質問車子都被拉上了拖吊車上，竟還能收到超速罰單，發布短短13小時超過10萬人點讚、2萬多人分享，網友直呼「我笑出來了」；原PO也統一回覆「我嚇到，怎麼那麼多人」。

這張科技執法的區間測速罰單顯示違規地點位於苗栗縣140縣道東向23公里處，時間是上個月某日中午，拖吊車載運故障的白色轎車行駛，超速13公里，結果竟是白色轎車車主收到超速罰單。

身為前車主的原PO指出，這張罰單是他同事的車，收到的罰單後跟他分享的；他們都覺得有點誇張，

所以PO上來讓大家看看，罰單100%不是AI也沒有偽造，也已線上申訴。

苗栗縣警局交通隊表示，該罰單違規地點是苗140線往卓蘭方向的區間測速路段，電腦錄影截圖後製單，今天上午已向車主表達是同仁製單時疏忽並獲理解，因車籍在台中市，因此也主動向台中市交通事件裁決處申請撤單，未來也將加強同仁科技執法的審核作業。