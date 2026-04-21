屏東夜市黑白切少東四肢遭仇家重擊粉碎 醫：未來恐終身失能

去年入選「屏東100碗」美食名單的屏東夜市知名黑白切攤位，30歲徐姓少東因替小弟出頭，遭仇家當街強押凌虐，四肢被榔頭重擊致粉碎性骨折，手腳筋也幾乎遭挑斷，目前已無生命危險，但未來不排除終身失能的可能。

警方調查，徐男因為幫一名捲入詐騙集團的小弟出頭，與一名27歲陳姓男子結怨。4月17日徐男帶人砍傷陳男朋友的腳，獲裁定交保後又在網路上發文嗆聲「你給我等著！」，因而激怒對方。

19日下午3時，陳男與友人開車在屏東市上海路撞擊正在騎機車的徐男，陳男等4人下車後毆打徐男，並將徐男強押上車，再將人擄走凌虐2小時；傍晚近6時才開車到屏東寶建醫院急診室，將滿身是血、奄奄一息的徐男從車輛後車廂拖出來，重摔丟包在醫院急診室門口後逃逸。

寶建醫院指出，徐男送到醫院時因失血過多導致血壓與血色素偏低，身體多處刀傷與鈍傷多集中在四肢，膝蓋骨、手肘骨有裂開，傷口大面積滲血。據了解，徐男疑遭榔頭等鈍器重擊，四肢骨骼幾近粉碎，手腳筋也僅剩部分連結，神經與筋絡受損嚴重，未來不排除有失能可能。

警方查扣陳男的BMW汽車。圖／警方提供