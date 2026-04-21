影／台中統一倉儲凌晨起火 2樓冷凍庫燒百坪、濃煙竄天 起火原因待查

桃園市一名國小男童因手指被螺帽套住後，卡死怎麼拔都拔不下來，導致手指腫脹疼痛，男童阿婆今天一早急忙帶著寶貝愛孫到楊梅富岡消防分隊求助，男童眼眶泛紅地喊說「好痛，拿不下來...」。消防人員趕緊組成救援團隊，為避免弄傷男童，眾人分工合作仔細切磨，前後歷時約2小時終於成功卸除螺帽，化解一場卡指驚魂。

2026-04-20 19:55