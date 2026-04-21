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影／台中統一倉儲凌晨起火 2樓冷凍庫燒百坪、濃煙竄天 起火原因待查
台中工業區的統一倉儲區2樓冷凍庫，今天凌晨1時許傳出火警，消防局派遣工業區分隊等8個單位到場，火勢在今天凌晨3時許撲滅，燃燒面積約145坪，是否為電氣走火，或有其他因素，將由消防局火調科後續釐清。
台中市消防局在今天凌晨1時18分獲報，位於西屯區工業區三路的統一倉儲發生火警，派遣第六大隊、轄區工業分隊等8個單位，出動各式消防車22輛、消防人員45人，現場由大隊長蔡孟栩擔任指揮官。
現場為2樓鐵皮建築物，消防隊到場時，2樓已濃烈火煙竄出，火勢在今天凌晨2時51分控制、3時10分撲滅，無人員傷亡。
警消調查，現場2樓冷藏庫起火，燃燒冷凍倉儲庫板、夾板泡綿，燃燒面積約480平方公尺（約145坪），起火原因由火調人員調查中。
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