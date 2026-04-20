好痛！男童貪玩「螺帽」套手指卡關節 阿婆急帶孫奔消防隊求救

桃園市一名國小男童因手指被螺帽套住後，卡死怎麼拔都拔不下來，導致手指腫脹疼痛，男童阿婆今天一早急忙帶著寶貝愛孫到楊梅富岡消防分隊求助，男童眼眶泛紅地喊說「好痛，拿不下來...」。消防人員趕緊組成救援團隊，為避免弄傷男童，眾人分工合作仔細切磨，前後歷時約2小時終於成功卸除螺帽，化解一場卡指驚魂。

桃園市消防局第二大隊楊梅富岡消防分隊今天以「一枚螺帽，差點變成孩子的早晨惡夢」為題發文分享一起救助案件，表示今早7點55分，一位阿婆牽著孫子急忙走進富岡分隊。孩子眼眶泛紅，小手高高舉著，一看到我們就喊著「好痛，拿不下來……」

消防隊員連忙詢問發生什麼事？才知道原來男童日前參加校外教學時，從觀光工廠帶回一枚螺帽，今早好奇套上手指，沒想到手指迅速腫脹，怎麼拔都拔不下來。仔細檢視這枚「巨型戒指」其實是厚度約1公分的金屬螺帽，材質堅硬，緊卡於手指關節處，若處置不慎，恐造成擦傷、灼傷，甚至影響末梢血液循環，救援刻不容緩。

不過，當時富岡消防分隊正在處理OHCA案，救護2車都出勤，隊上僅剩1名備勤同仁留守。關鍵時刻，3名休假消防員禹辰學長、辰明學長及政明學長得知情況後，主動留下支援，臨時組成救援團隊。有人安撫孩子情緒、有人準備器材、有人協助安全戒護，眾人分工合作，只為守住孩子那隻小小的手。

富岡消防分隊指出，一般鎢鋼剪及戰術工具鉗皆無法破壞螺帽，消防人員啟用前年由富岡熱心鄉親蔡勝達先生捐贈的Dremel 3000調速刻磨機，成為此次救援關鍵工具。消防人員過程中也持續冰敷男童手指降低腫脹，再將大吸管修剪成保護墊片，置入螺帽與手指間隔離金屬接觸面，同時以生理食鹽水持續滴注降溫，避免高溫燙傷。

為了避免男童受傷，消防員也替男童戴上護目鏡，加強個人防護裝備。面對刺耳的切磨聲響與緊張氛圍，消防人員更不斷柔聲鼓勵男童：「很勇敢喔，再一下下就好了，我們陪著你。」

好在經近2小時作業，歷時1小時45分反覆切割與調整後，螺帽終於順利鬆開脫離男童手指。現場眾人瞬間鬆了一口氣，孩子露出安心笑容，阿婆也頻頻向消防人員道謝，感謝大家的專業、耐心與體貼，讓這場清晨驚魂平安落幕。

富岡分隊指出，此次成功救援不僅仰賴專業判斷與團隊默契，也展現消防同仁休假仍心繫勤務的使命感，更讓地方善心人士捐贈裝備發揮即時效益。並藉此案提醒家長務必留意金屬零件、小物件、玩具配件及窗簾拉繩等物品，避免孩子因為好奇套戴手指、手腕或其他部位。若不慎卡住，切勿硬拔，請立即尋求消防或醫療協助。

桃園市一名男童手指被螺帽套住後，卡死怎麼拔都拔不下來，導致手指腫脹疼痛，消防人員趕緊組成救援團隊，分工合作仔細切磨，前後歷時約2小時終於成功卸除螺帽。圖／取自桃園市消防局富岡分隊臉書

桃園市一名男童手指被螺帽套住後，卡死怎麼拔都拔不下來，導致手指腫脹疼痛，消防人員趕緊組成救援團隊，分工合作仔細切磨，前後歷時約2小時終於成功卸除螺帽。圖／取自桃園市消防局富岡分隊臉書

桃園市一名男童手指被螺帽套住後，卡死怎麼拔都拔不下來，導致手指腫脹疼痛，消防人員趕緊組成救援團隊，分工合作仔細切磨，前後歷時約2小時終於成功卸除螺帽。圖／取自桃園市消防局富岡分隊臉書

桃園市一名男童手指被螺帽套住後，卡死怎麼拔都拔不下來，導致手指腫脹疼痛，消防人員趕緊組成救援團隊，分工合作仔細切磨，前後歷時約2小時終於成功卸除螺帽。圖／取自桃園市消防局富岡分隊臉書