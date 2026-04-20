國道1號內湖段「音響設備掉滿地」 大貨車轉彎被撞開翼門闖禍

蔡姓男子今傍晚開大貨車行經國道1號高架南向19公里堤頂入口匝道處，載運的音響設備從車斗掉落，未造成事故，掉落物已被排除，警方呼籲駕駛人確保貨物牢固，避免掉落傷及無辜。

國道警方調查，55歲蔡姓男子駕駛大貨車，今傍晚5時許行經國道1號高架南向19公里堤頂入口匝道處，轉彎時右側翼門被貨物撞開，載運的音響設備從車斗掉落在入口匝道處。

警方獲報有車輛掉落貨物，立刻調派巡邏車前往處理，通報交通控制中心派遣警戒車前往，掉落物於6時18分被排除，開放匝道通行。

警方表示，貨物未依規定綑紮牢固掉落，依道路交通管理處罰條例，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，肇事致人傷亡吊扣、吊銷駕照，民眾上路前應檢視貨物是否綑紮牢固，避免掉落造成事故傷及無辜。

蔡姓男子今傍晚開大貨車行經國道1號高架南向19公里堤頂入口匝道處，載運的音響設備從車斗掉落。記者李奕昕／翻攝

蔡姓男子今傍晚開大貨車行經國道1號高架南向19公里堤頂入口匝道處，載運的音響設備從車斗掉落。記者李奕昕／翻攝