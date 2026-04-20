李乾龍座車裝追蹤器及恐嚇案 新北檢黑金專組負責查辦

國民黨副主席李乾龍去年底傳出座車被裝設追蹤器及疑似收到恐嚇信案，新北市警方今天下午已依涉犯妨害秘密及恐嚇罪嫌報請新北地檢署偵辦，新北檢隨後分他字案交由黑金專組檢察官進行偵辦。

日前國民黨文傳會主委尹乃菁指稱李乾龍座車疑遭有心人士安裝GPS追蹤器，懷疑是執政黨進行政治偵防，藉此強烈抨擊賴政府。但李乾龍對此卻始終避重就輕，否認懷疑是民進黨安裝的追蹤器，也不願報警立案處理。

由於妨害秘密屬告訴乃論之罪，在李乾龍遲遲不願正式報案下，檢方也不便主動介入此等高政治性案件，但隨著新北市警察局長方仰寧表示，警方已成立專案小組，盡速蒐證釐清，於適當時報請檢察官指揮偵辦，今天下午新北市刑大在完成初步蒐證，向檢方報告後，決定從公訴罪的恐嚇部分切入，儘速偵辦以釐清事實經過。