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嘉市住宅火災奪3命檢警釐清死因 犯保啟動保護機制陪伴家屬度難關
嘉義市昨晚發生一起住宅火警，不幸造成一家3名民眾罹難，檢警單位隨即展開火災原因調查與相關鑑識作業，釐清事故發生經過。為了提供家屬關懷與協助，嘉義地檢署啟動關懷機制，由檢察長蔡宗熙偕同犯罪被害人保護協會嘉義分會，前往嘉義市立殯儀館陪同關懷罹難者家屬。
蔡宗熙表示，除了依法偵辦案件、釐清火警原因外，也將結合犯保資源，提供被害人家屬最即時且周延的協助，減輕身心負擔。現場由犯保人員主動關懷家屬身心狀況，並提供情緒支持與初步關懷，協助家屬面對突如其來的重大變故。
嘉義犯保表示，已即刻啟動被害人保護服務機制，後續將持續提供包括法律諮詢、經濟補助申請協助、心理輔導轉介及殯葬相關協助等多元服務，並視家屬實際需求，陪伴家屬度過難關。
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