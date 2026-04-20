嘉市住宅火災奪3命檢警釐清死因 犯保啟動保護機制陪伴家屬度難關

林姓女子今早搭乘大台北617路公車時，因車上人潮擁擠不慎推擠一旁老翁，遭對方揮拳毆打臉部，林女旋即下車報警，員警介入時涉案老翁已離去，經調閱監視器畫面追查，警方目前已鎖定81歲張姓老翁涉案，正循線通知他到案配合調查，依法偵辦。

2026-04-20 16:55