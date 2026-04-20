影／宜蘭路口驚悚車禍！貨車對撞機車騎士彈飛重摔 恐怖撞擊畫面曝

宜蘭五結鄉路口發生一起驚悚車禍，林姓男子騎乘機車行經無號誌路口時，遭側向小貨車猛烈撞擊，騎士當場被撞飛到半空中，人車分離，頭部朝下重摔落地，重傷送醫搶救。路口監視器捕捉到撞擊瞬間的畫面相當驚險，雙方都沒有煞車跡象，甚至波及路邊停放車輛。

羅東警分局今天表示，這起意外發生在昨天中午12時許，53歲林姓男子駕駛小貨車，沿五結鄉公園三路由東往西行駛；另名57歲林姓男子騎乘機車，由南往北沿親河路二段88巷行駛。雙方在該無號誌交叉路口發生碰撞，強大衝擊力導致騎士頭部及全身多處重創，傷勢嚴重，小貨車駕駛四肢擦挫傷。

根據監視器畫面，撞擊力道猛烈，騎士遭撞後彈飛落地，現場零件碎片散落一地，更連累了路旁靜止的自小客車；警方獲報趕抵現場處置，經檢測雙方駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因與責任歸屬尚待警方進一步調查釐清。

警方提醒用路人，行經無號誌路口時務必減速慢行，依照法規，支線道車輛應暫停讓幹線道車輛先行，並應嚴格遵守標誌、標線及號誌行駛，請駕駛人切勿搶快爭先，維護交通秩序，確保自身與他人行車安全，避免發生憾事。

機車騎士行經五結鄉無號誌路口，遭側向小貨車猛烈撞擊，騎士當場被撞飛到半空中，人車分離，頭部朝下重摔落地，重傷送醫。路口監視器捕捉到撞擊瞬間的畫面驚險，雙方都沒有煞車跡象。圖／警方提供

機車騎士行經五結鄉無號誌路口，遭側向小貨車猛烈撞擊，騎士當場被撞飛到半空中，人車分離，頭部朝下重摔落地，重傷送醫。路口監視器捕捉到撞擊瞬間的畫面驚險，雙方都沒有煞車跡象。圖／警方提供