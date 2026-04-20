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新北男深夜騎車經北宜離奇失聯 警徹夜搜尋竟在這裡找到人
新北市50歲周男日前凌晨騎車行經坪林區北宜公路時突失聯，新店警接獲報案調閱監視器搜尋，發現周男機車停在北宜公路46.5公里處，但人已不在現場。警方經徹夜尋找當天上午8時許終於在附近產業道路尋獲，所幸周男平安無恙隨後由家人帶回。
據了解，家住新北市五股區的周男，上月26日下午3時許騎機車離家就此失去音訊，家人晚間發現後向轄區蘆洲警方報案，警方調閱監視器發現周男機車出現在坪林區北宜公路往宜蘭方向，於27日凌晨1時30分通報新店警方協尋。
新店分局坪林分駐所獲報後立即調閱監視器沿線查找，凌晨2時30分許在北宜公路46.5公里處發現周男機車停放路旁，但人已不在現場。警調閱監視器及訪查後確認，周男曾於26日晚間至石嘈派出所借廁所後步行往宜蘭方向離去。
警員持續擴大搜尋，27日上午8時許終於在坪林區金瓜寮產業道路旁發現周男，所幸周男平安無恙，隨即由家屬帶回。新店警呼籲應多留意家中需照護人員動向，或攜帶通訊設備以利即時聯繫，一旦走失應儘速報警以維人身安全。
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