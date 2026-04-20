嘉市民宅火警1家3人不治 24日解剖釐清死因

嘉義市大雅路2段1間透天厝昨天火警，翁姓夫婦及5歲女兒不治，檢警今天會同法醫相驗，由於夫婦疑曾有爭執，24日將解剖並找尋遺失的手機，釐清3人確切死因。

台灣嘉義地方檢察署發布新聞稿表示，已指揮警察、消防現場勘察採證，同步與財團法人犯罪被害人保護協會嘉義分會人員啟動關懷機制，提供家屬相關輔導支持及必要協助與陪伴。

檢警說，解剖除要釐清肺部是否吸入一氧化碳跡象，也會採集臟器檢體化驗是否有毒藥物反應，至於起火原因，已囑託嘉義市政府消防局盡速完成火災調查鑑定，釐清火災經過情形。

消防局昨天晚間據報火警，消防人車趕抵，建物1到3樓都有火煙，火舌已從頂樓竄燒，立即布水線灌救，未聽到求救聲。火勢於晚間9時9分左右控制，屋內3人送醫急救仍不治。

根據鄰居監視器畫面，昨天晚間近8時，翁姓男子打開鐵捲門後，急忙從停放車庫汽車內拿取疑小型滅火器，隨即衝入屋內，而車庫也開始燃燒，火勢很快蔓延，鄰居發現後通報119，將汽車開出車庫，拉水管試圖滅火。

檢警表示，有鄰居反映，翁姓夫婦疑曾爭執，但雙方親戚都表達夫妻感情非常好，除已查扣汽車行車記錄器，並請警方務必尋獲遺失在火場的夫婦手機，希望還原當時狀況。