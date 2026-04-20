北市公車人擠人...81歲翁不滿遭推擠 揮拳暴揍女臉部

林姓女子今早搭乘大台北617路公車時，因車上人潮擁擠不慎推擠一旁老翁，遭對方揮拳毆打臉部，林女旋即下車報警，員警介入時涉案老翁已離去，經調閱監視器畫面追查，警方目前已鎖定81歲張姓老翁涉案，正循線通知他到案配合調查，依法偵辦。

警方調查，年約40歲的林女今早9時許搭乘617路公車，行經台北市中山區民權東路三段、龍江路口時，因車上人多擁擠、車輛走走停停，手肘不慎碰撞到一旁張姓老翁，未料張翁不滿遭推擠，突揮拳毆打林女面部嘴角，雙方旋即下車，林女報警處理，張翁則獨自離去。

員警據報到場，林女指稱，因與張翁推擠，遭對方毆打一拳，她伸手反擊一次，對方再度揮拳攻擊，決定要提告對方傷害罪。

警方後續調閱監視器畫面釐清案發過程，除鎖定張翁身分及行蹤，也透過影像明確發現張翁對林女揮拳一次，目前正循線通知張翁到案，詢後將依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持冷靜、理性，切勿因為一時情緒失控做出暴力行為，如遇突發狀況立即撥打110，共同維護社會安全。