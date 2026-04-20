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彰化首場城鎮韌性演習 4月23日對六鄉鎮發布疏散避難訊息

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣將於今年4月23日上午9時辦理「城鎮韌性演習」，並以此作為全台首場打頭陣。圖／彰化縣府提供
彰化縣將於今年4月23日上午9時辦理「城鎮韌性演習」，並以此作為全台首場打頭陣。圖／彰化縣府提供

彰化縣將於今年4月23日上午9時辦理「城鎮韌性演習」，並以此作為全台首場打頭陣，將進行「無劇本」兵棋推演。縣府預定於4月23日9時30分，針對彰化市、鹿港鎮、福興鄉、埔鹽鄉、溪州鄉及埤頭鄉發布「疏散避難警報」災防告警訊息測試，縣府提醒此訊息為演習測試發送，並無災害或異常狀況，請民眾安心。

以往城鎮韌性演習的時間與地點大都固定，但從去年開始已導入無腳本概念，今年更加入戰爭元素，使相關單位演練更具挑戰性。今年採取現場隨機下達指令的方式，藉此測試真實反應，避免過往流於形式的「排練表演」；同時各縣市的演練時間也從以往的1天增加為2天，包含兵棋推演與綜合實作，以提升驗證深度。

縣府消防局指出，彰化縣依據全民防衛動員準備法及災害防救法，將於4月23日9時辦理城鎮韌性（全民防衛動員）演習。為因應各項災害發生或有發生之虞而需進行疏散避難時，能迅速將訊息透過災防告警細胞廣播服務傳送至民眾手機，測試將於4月23日上午9時30分至9時35分，對六個鄉鎮市發布演習警報，位於該區域內的4G及5G手機將會收到相關測試訊息，請民眾切勿驚慌。

縣府指出，災防告警訊息測試是為了在緊急狀況發生時，能確實透過電信業者向指定地區發送告警廣播，讓民眾即時獲得最新災害消息並採取應變措施。往後若發生緊急災害事件需請民眾立即疏散撤離時，將會透過此次測試的管道發布即時訊息及避難措施，屆時請民眾配合訊息進行必要避難。

戰爭 彰化縣 城鎮韌性演習

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