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影／八通關父子斷崖傳墜谷 台北男跌落50米深坡

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投信義八通關古道父子斷崖今傳墜谷，台北市陳姓山友行經該路段時，不慎摔落約50米深坡谷，因受傷無法移動，所幸意識清楚，隊友急忙通報119求援，警消獲報組搜救隊馳援，歷經1.5小時總算將人拉回步道，後續將其送醫治療。

據了解，67歲陳姓山友今一行4人預計走八通關古道至雲龍瀑布，今上午11時許行經父子斷崖處時，不慎摔落約50米深坡谷，造成腰部及身體等多處受傷，其中腰傷嚴重無法移動，所幸其意識清醒，隊友對外求援，通報119請求協助。

南投縣消防局指出，今天上午11時13分獲報，八通關古道父子斷崖處有人員墜谷，當下立刻通報玉山國家公園管理處，並啟動救援機制，由4名消防、10名義消、1名員警、2名義警及玉管處保育巡查員1名組成18人搜救隊前往馳援。

其中，玉管處伍姓保育巡查員因臨近事故地點，由其快腿先前往事故地點，他抵達後是現場狀況下切坡谷，成功於上午11時44分接觸到傷者安撫待救，搜救隊於中午12時20分抵登山口，到達事故點後架設繩索系統後也順利接觸到陳男。

經搜救人員評估陳男腰部疼痛且無法站立，當場即對其患部進行包紮，並用SKED固定後，由搜救隊協力將他上拉，成功於下午1時將陳男拉回步道上，後續由義消小貨車接駁陳男至救護車停放處，約下午1時18分由救護車後送至醫院治療。

南投縣消防局表示，該次墜谷搜救行在玉管處及警方支援下，從接觸傷者到透過繩索系統克服崎嶇山路困境，歷經約1.5小時順利救援將傷患送醫；但也再次呼籲，登山健行務必注意安全，上山前多一分準備，才能多一分安全，少一分遺憾。

八通關古道父子斷崖今傳墜谷，一名山友不慎摔落約50米深邊坡，警消獲報後組搜救隊馳援。圖／南投縣消防局提供
八通關古道父子斷崖今傳墜谷，一名山友不慎摔落約50米深邊坡，警消獲報後組搜救隊馳援。圖／南投縣消防局提供

八通關古道父子斷崖今傳墜谷，一名山友不慎摔落約50米深邊坡，警消獲報後組搜救隊馳援。圖／南投縣消防局提供
八通關古道父子斷崖今傳墜谷，一名山友不慎摔落約50米深邊坡，警消獲報後組搜救隊馳援。圖／南投縣消防局提供

八通關古道父子斷崖今傳墜谷，一名山友不慎摔落約50米深邊坡，警消獲報後組搜救隊馳援。圖／南投縣消防局提供
八通關古道父子斷崖今傳墜谷，一名山友不慎摔落約50米深邊坡，警消獲報後組搜救隊馳援。圖／南投縣消防局提供

八通關古道父子斷崖今傳墜谷，一名山友不慎摔落約50米深邊坡，警消獲報後組搜救隊馳援。圖／南投縣消防局提供
八通關古道父子斷崖今傳墜谷，一名山友不慎摔落約50米深邊坡，警消獲報後組搜救隊馳援。圖／南投縣消防局提供

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