柯文哲逢甲掃街…六分局長誤洩辣椒水糗大 警局長吳敬田自請處分

台灣民眾黨前主席柯文哲、同黨台中市議員參選人劉芩妤，17日前往逢甲夜市掃街，直播途中突然聞到不明氣味，志工等人研判有人噴辣椒水，劉隔天前往第六警分局報案，專案小組查出，過程中是第六警分局長周俊銘誤洩故障的辣椒水釀禍，市警局長吳敬田今天下午開記者會說明，也自請處分。

台中市警局表示，案發後即成立專案小組全力調查，並報請台中地檢署指揮偵辦，除檢視現場執勤員警配戴微型攝影機影像，也調閱現場、周遭路口監視器及拜票沿線民間監視設備，另派員查訪在場民眾及攤商，以釐清案情。

專案小組調查後，排除報案人所稱共乘機車2人涉案，並發現指揮官第六警分局長周俊銘在執勤過程中，曾朝地面及下方噴灑辣椒水，無向柯文哲等人或市民噴灑，但仍造成掃街人士與市民不適摀住口鼻狀況。

市警局指出，分局長周俊銘在勤務中對損壞的辣椒水噴霧器，選擇以噴灑地面處理，未請同仁攜帶離開現場，使用過程有有嚴重疏失。

因此案民眾黨參選人劉芩妤已提傷害告訴，且周俊銘長身為領導幹部，臨場失措、處置不當，已核予記過二次懲處，建議警政署調整非主管職務，依傷害罪函送台中地方檢察署偵辦，以昭公信。

市警局指出，此事件局長吳敬田督導不周，已自請處分，另造成民眾黨團隊與現場民眾驚慌與身體不適，表達萬分歉意。

市警局強調，針對2026九合一選舉，將嚴密部署勤務，保護所有參選人安全，也將嚴謹執行查賄制暴、境外介入選舉及掃蕩選舉賭盤工作。