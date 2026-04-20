掃地機變火球！蘇澳垃圾車驚傳冒煙 鋰電池遭擠壓險釀火燒車

宜蘭蘇澳鎮公所垃圾車險些發生失火意外，一輛清潔隊垃圾車昨天下午5時許行經南方澳漁港路清運垃圾時，隨車人員突然聞到後車斗竄出刺鼻焦味，冒出大量黑煙，緊急停車翻找挑出火源，竟是「自動掃地機」內的鋰電池經過車斗擠壓後引燃，差點釀成火燒車。

鎮公所調查，事發當下有民眾把一袋居家垃圾丟入垃圾車的後車斗，當時由於垃圾混雜，無法查覺垃圾袋裡面有廢棄的掃地機，整包垃圾在車斗強烈擠壓下，鋰電池的電池芯受損導致引燃冒煙。

所幸清潔隊員馬上發現，司機第一時間緊急停車並進行安全檢查，迅速清出垃圾撲滅火源，才化解了一場可能的火燒車危機，而投擲垃圾的民眾就在現場，見狀後神色驚惶，趕緊上前關切並表達致歉。

據了解，2018年6月間，蘇澳鎮就曾經發生過瓦斯瓶引發氣爆，震碎14戶民宅玻璃，造成3人受傷的慘痛案例。

蘇澳鎮長李明哲今發出嚴正呼籲，強調自動掃地機、行動電源、筆記型電腦及平板電腦等電器產品，皆含有高能量鋰電池，嚴禁混入一般垃圾，而高壓氣瓶與空瓦斯罐也屬高度危險品，一旦進入垃圾車經過翻捲擠壓，極易引發氣爆。

鎮公所提醒民眾違規亂丟危險廢棄物，可依廢棄物清理法最高開罰6000元，若導致造價高達450萬元垃圾車毀損，民眾更將面臨鉅額賠償；公所最近為鼓勵回收，正推出「回收加贈好禮」活動，民眾若有含鋰電池的廢棄電器，可帶往清潔隊兌換環保清潔劑或洗手乳，共同守護清潔隊員與社區安全。