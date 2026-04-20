掉漆！柯文哲逢甲夜市遭噴辣椒水 竟是警官配戴辣椒水洩漏惹禍

台灣民眾黨前主席柯文哲等人17日赴逢甲夜市掃街，中途聞到不明氣味，研判有人噴灑辣椒水，隔天同行者前往報案，警方專案小組調查出爐，真相令人跌破眼鏡，竟是當天現場指揮的轄區第六警分局周俊銘，他所配發的辣椒水在過程中有洩漏、並朝地面試噴造成。市警局將對周記過2次處分，調離現職。

據查，當時周俊銘領到辣椒水後，因擔心掃街過程遇到不理性的民眾抗議，因此一直拿在手上，期間疑因辣椒水有洩漏，周還有拿著辣椒水朝地面「試噴」的動作，都被監視器拍到。

民眾黨前主席柯文哲17日晚間，與同黨台中市議員參選人劉芩妤前往逢甲夜市掃街，途中柯等突然一陣猛咳，志工等人表示疑遭人噴辣椒水，劉18日上午報案表示前後遭4波「無差別攻擊」，有志工目睹2人騎機車噴灑不明物，轄區第六警分局責成專案小組調查後，發現竟是分局長搞烏龍。