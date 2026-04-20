影／趁女陶醉彈奏北車大廳公共鋼琴 他拎走背包半小時就落網

台北車站去年底引進公共鋼琴進駐1樓大廳，供民眾自由彈奏、透過音樂交流，昨中午一名女子彈奏鋼琴後，卻發現放在牆角的背包不翼而飛，警方獲報介入，半小時即在車站附近查獲行竊的吳姓男子，依法送辦。

鐵路警察局指出，昨午12時許，吳姓女子在台北車站大廳排隊彈奏公共鋼琴，事前先將隨身背包放在一旁牆角處，未料彈奏完鋼琴，就發現背包不翼而飛，立刻報警處理。

員警獲報循線調閱監視器畫面追查，鎖定50歲吳姓男子涉嫌竊走吳女的包包，案發半小時就在北車旁查獲吳男。

據悉，吳男無業，經常在北車附近徘徊；吳女未在背包內放置現金，只放了一張悠遊卡和一張一卡通，吳男將卡片取走後隨意棄置背包；他落網時坦言因缺錢花用才臨時犯案，未料背包內沒有現金。警詢後依竊盜罪嫌將吳男函送台北地檢署偵辦。