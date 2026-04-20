影／躲通緝躲到命危…小吃店闆娘伸援沒救回 房東卻專程致謝

南投一名林姓男子遭通緝藏匿於租屋處，疑因身體不適且多日未進食，命懸一線，附近小吃店老闆娘察覺有異，見警方到當地訪查協助告知，可惜林男送醫幾天後仍病重過世。但闆娘舉動讓房東特地致謝，也讓林男有尊嚴的走完人生最後一程。

據了解，48歲林男因傷害案遭到通緝，為躲避警方，他長期藏匿於租屋處，有飲食需求才出門就近消費，但近期疑因身體不舒服，連出門買飯的力氣都沒有，附近小吃店老闆娘因多日未見他蹤跡，察覺有異，見警方到當地訪查因此告知協助。

南投警方日前循線掌握林男藏匿於租屋處派員查察時，老闆娘擔心林男便將多日未見林男狀況告知警方，警方到其租屋處時果然發現林男疑因身體虛弱無力，連開門的力氣都沒有，為此通知房東來開門，後續除了將他帶回歸案，更協助送醫。

南投警分局表示，員警進入林男租屋處後發現他身體狀況欠佳，林男自述已5日未進食，四肢無力，初步確認其意識清楚，無生命危險，將他攙扶帶回派出所提供食物讓他果腹後解送地院到案，開庭後護送其返家，但見其無力自理通報送醫。

據了解，林男送醫幾天後仍因病重過世，房東特地向老闆娘致謝，因她熱心協助讓林男到案且及時就醫，否則一直躲在租屋處恐難善後。老闆娘則說，不論鄰居身分為何，平時多點關心，不是壞事，也很欣慰對方能體面的走完人生最後一程。

林姓通緝犯藏匿時疑身體不適且多日未進食命危，附近小吃店老闆娘協同警方將他送醫，但他幾天後仍病重過世。圖／民眾提供