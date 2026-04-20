嘉義市透天3死火警 RC建物加蓋與無尾巷格局增救援難度

嘉義市昨晚發生住宅火警1家3口雖逃至3樓陽台仍不幸罹難，消防局火調人員與消防署人員今天上午重回現場進行調查，釐清起火原因。由於現場採集樣本可能須進一步化驗，預計完整調查結果至少需10名工作天才能移交警察局分析。

據了解，起火建物為3樓RC結構並有4樓鐵皮加蓋的透天住宅。建物位置特殊，處於建商利用空地興建的邊邊角角位置，屬於「無尾巷」底，後方無路可逃，僅有單一出入口。

關於此案受傷民眾往上逃生的情況，現場人員觀察，傷者身上多為熱煙造成的灼傷，而非直接火燒傷痕。消防局人員表示，火災現場煙霧往上升的速度極快，人跑步的速度往往難以企及，因此不建議盲目往上跑，尤其在頂樓若無避難空間，極易陷入受困危險。

針對民眾火場逃生觀念，消防局宣導「小火快跑、濃煙關門」，強調「關門避難」的重要性。逃生原則，若發現火災時火勢尚小，應把握時間「快跑」逃出室內；若開門發現已有大量濃煙，切勿強行穿越，應立即「關門」阻絕煙熱。

關門要訣，躲入有對外窗的室內，將門關緊並利用毛巾、衣物塞住門縫防止煙霧滲入，並撥打119告知位置待援。

消防局提醒，關門避難須注意門板材質，木門或防火門具備阻擋煙熱功能，但一般浴室常見的塑膠門受熱後會變形熔化，無法起到保護作用。

消防局也舉出成功案例，2017年吳鳳南路大樓火警中，有一家5口因受困客廳火海無法外逃，在消防員電話引導下躲入房間、關閉房門並塞住縫隙。消防員入屋滅火後，發現房間內幾乎無煙燻痕跡，5人均安全獲救，證明「關門避難」在關鍵時刻能有效爭取生存空間。

嘉義市昨晚惡火造成一家３口不幸罹難，悲痛親友到場關切。記者李宗祐／攝影

起火建物為3樓RC結構並有4樓鐵皮加蓋的透天住宅，處於建商利用空地興建的邊邊角角位置，屬於「無尾巷」底，僅有單一出入口。記者李宗祐／攝影