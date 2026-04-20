快訊

少年死於國家之手！阿根廷母親的血淚控訴

屏東黑白切少東遭挑手腳筋丟包急診 父出國返台手機狂震才知兒出事

監院重啟林智堅學倫案調查 蘇宏達：願受挑戰但勿藉議題攻擊台大

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義市住宅深夜惡火一家3口罹難 好心鄰居拉水管滅火仍救人不及

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市昨晚發生一起慘絕人寰的住宅火警，造成一家3口受困罹難，鄰居在案發時曾奮力接水管協助救災卻仍難敵猛烈火勢。目擊鄰居表示，昨晚8時左右聽見異響，原以為是隔壁鐵捲門損壞，出門察看竟發現火光沖天，隨後火勢沿著樓梯間迅速竄燒至高樓層。

昨晚8時左右，鄰居聽見隔壁傳來吵雜聲響，起初以為是鐵捲門損壞的聲音，隨後出外查看發現火勢已從一樓與二樓竄出。鄰居表示，當時曾嘗試接家中水管並使用滅火器幫忙噴水救火，但因水壓太小且室內雜物多，火勢迅速延燒，隨後三、四樓也陷入火海。

一名鄰居回憶，屋主家的玻璃破碎聲音非常明顯，其子發現鄰宅內部透出火光，隨即通報全家緊急關閉電器與門窗，並向自家木板噴水預防延燒。鄰居表示，該建築一樓發生火警後，煙霧順著像天井般的樓梯間竄向高層樓，四樓火勢尤為猛烈。

據了解，翁姓男子與妻子均44歲，育有5歲女兒，一家人平時感情和樂，翁男在民雄工業區某高爾夫球廠擔任工程師，翁妻在朴子一家飼料公司當會計。女童晚間9時許宣告急救無效，夫妻搶救至晚間10時許也都宣告不治。

鄰居表示，這家人平日生活單純，男主人平日會在上午7時左右送小孩上學後去上班，女主人則在朴子地區工作。幼女就讀附近的蘭潭附幼。據鄰居了解，屋主母親平時會在家中種菜，案發時適逢出國旅遊而逃過一劫。

對於起火原因，鄰居表示這家人感情不錯與鄰居動良好，昨晚並未聽見爭吵聲，且該家庭經濟狀況穩定。鄰居提及，這戶人家如果家裡有人在，大門鐵捲門不會關，奇怪的是昨天晚上也沒有關，又沒有爭吵聲、求救聲，對此憾事感到十分悲痛。

嘉義住宅火警斷送3命，鄰居稱死者家庭和樂未聞爭吵聲。記者李宗祐／攝影
嘉義住宅火警斷送3命，鄰居稱死者家庭和樂未聞爭吵聲。記者李宗祐／攝影

鄰居 嘉義 火災

延伸閱讀

影／嘉市東區大雅路民宅深夜火警 一家3口救出送醫不治

嘉市大雅路火警…夫妻偕5歲女兒一家3口罹難 黃敏惠指示啟動支援

她整天住院卻被鄰居檢舉妨害安寧 法院撤銷5千元裁罰

子伴屍非4年？鄰居曝7年前就未見人影 宜蘭91歲乾屍老婦死因成謎

相關新聞

嘉義市住宅深夜惡火一家3口罹難 好心鄰居拉水管滅火仍救人不及

嘉義市昨晚發生一起慘絕人寰的住宅火警，造成一家3口受困罹難，鄰居在案發時曾奮力接水管協助救災卻仍難敵猛烈火勢。目擊鄰居表示，昨晚8時左右聽見異響，原以為是隔壁鐵捲門損壞，出門察看竟發現火光沖天，隨後火勢沿著樓梯間迅速竄燒至高樓層。

影／躲通緝躲到命危…小吃店闆娘伸援沒救回 房東卻專程致謝

南投一名林姓男子遭通緝藏匿於租屋處，疑因身體不適且多日未進食，命懸一線，附近小吃店老闆娘察覺有異，見警方到當地訪查協助告知，可惜林男送醫幾天後仍病重過世。但闆娘舉動讓房東特地致謝，也讓林男有尊嚴的走完人生最後一程。

嘉義市透天3死火警 RC建物加蓋與無尾巷格局增救援難度

嘉義市昨晚發生住宅火警1家3口雖逃至3樓陽台仍不幸罹難，消防局火調人員與消防署人員今天上午重回現場進行調查，釐清起火原因。由於現場採集樣本可能須進一步化驗，預計完整調查結果至少需10名工作天才能移交警察局分析。

新竹物流傳遭駭客攻擊…網購出貨延誤 今赴北市刑大報案

新竹物流公司傳出遭駭客攻擊，導致部分網路系統異常，不少網路購物出貨延誤，公司表示已完成系統隔離，委由資安團隊協助處理。業者今赴台北市刑事警察大隊報案，科技犯罪偵查隊受理調查，釐清是否遭駭侵及相關攻擊方式、管道，依妨害電腦使用罪偵辦。

新北板橋透天厝頂樓冒火 濃煙竄天際消防馳援灌救

新北市板橋區文化路1棟3層樓透天厝，今天中午12時許3樓頂突然發生火警，火勢及濃煙大量竄出。新北市消防局派遣15車36人前往灌救，迅速疏散2名住戶，20分鐘內將火勢撲滅，所幸無人受傷，現場燃燒雜物15平方公尺，火警原因仍待調查。

高雄鳳山塑膠製品工廠失火 消防員架雙節梯助2人逃生、1女腳扭傷

高市鳳山區鳳仁路某塑膠製品工廠，今天上午10時30分突傳火警，消防局出動14車32人前往搶救，由於2樓當時有2名男女員工受困，消防員架雙節梯帶出2人，其中女員工下梯時不慎左腳扭傷，2人被預防性送醫治療；火勢半小時後撲滅，詳細起火原因待火調科調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。