嘉義市住宅深夜惡火一家3口罹難 好心鄰居拉水管滅火仍救人不及

嘉義市昨晚發生一起慘絕人寰的住宅火警，造成一家3口受困罹難，鄰居在案發時曾奮力接水管協助救災卻仍難敵猛烈火勢。目擊鄰居表示，昨晚8時左右聽見異響，原以為是隔壁鐵捲門損壞，出門察看竟發現火光沖天，隨後火勢沿著樓梯間迅速竄燒至高樓層。

昨晚8時左右，鄰居聽見隔壁傳來吵雜聲響，起初以為是鐵捲門損壞的聲音，隨後出外查看發現火勢已從一樓與二樓竄出。鄰居表示，當時曾嘗試接家中水管並使用滅火器幫忙噴水救火，但因水壓太小且室內雜物多，火勢迅速延燒，隨後三、四樓也陷入火海。

一名鄰居回憶，屋主家的玻璃破碎聲音非常明顯，其子發現鄰宅內部透出火光，隨即通報全家緊急關閉電器與門窗，並向自家木板噴水預防延燒。鄰居表示，該建築一樓發生火警後，煙霧順著像天井般的樓梯間竄向高層樓，四樓火勢尤為猛烈。

據了解，翁姓男子與妻子均44歲，育有5歲女兒，一家人平時感情和樂，翁男在民雄工業區某高爾夫球廠擔任工程師，翁妻在朴子一家飼料公司當會計。女童晚間9時許宣告急救無效，夫妻搶救至晚間10時許也都宣告不治。

鄰居表示，這家人平日生活單純，男主人平日會在上午7時左右送小孩上學後去上班，女主人則在朴子地區工作。幼女就讀附近的蘭潭附幼。據鄰居了解，屋主母親平時會在家中種菜，案發時適逢出國旅遊而逃過一劫。

對於起火原因，鄰居表示這家人感情不錯與鄰居動良好，昨晚並未聽見爭吵聲，且該家庭經濟狀況穩定。鄰居提及，這戶人家如果家裡有人在，大門鐵捲門不會關，奇怪的是昨天晚上也沒有關，又沒有爭吵聲、求救聲，對此憾事感到十分悲痛。