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台中石岡區豐勢路3車撞慘 2駕駛受傷送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市石岡區豐勢路今天早上發生車禍，3輛轎車碰撞，2輛車車頭都嚴重毀損，2名駕駛受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

台中市東勢警分局表示，今天早上6時31分，在台中市石岡區豐勢路車禍，36歲傅姓男子駕駛轎車沿豐勢路由豐原往東勢方向行駛，在該處迴轉欲往豐原方向時，與34歲王姓男子駕駛轎車，沿豐勢路由東勢往豐原方向直行發生碰撞。第2輛車再碰撞28歲古姓男子駕駛轎車。

車禍造成男頭部挫傷；王男身體多處受傷，2人均送往衛福部豐原醫院治療。第3輛車駕駛古男未受傷。

2名受傷駕駛是否有酒駕情事由醫院抽血檢測中，事故原因警方正積極調查中。警方呼籲，駕駛人駕駛車輛，應遵守交通規則，迴轉或轉彎時，務必注意來車，避免憾事發生。

台中市石岡區豐勢路今天早上發生車禍，轎車碰撞，2名駕駛受傷送醫。圖／警方提供
台中市石岡區豐勢路今天早上發生車禍，轎車碰撞，2名駕駛受傷送醫。圖／警方提供

台中市石岡區豐勢路今天早上發生車禍，轎車碰撞，2名駕駛受傷送醫。圖／警方提供
台中市石岡區豐勢路今天早上發生車禍，轎車碰撞，2名駕駛受傷送醫。圖／警方提供

台中市石岡區豐勢路今天早上發生車禍，轎車碰撞，2名駕駛受傷送醫。圖／警方提供
台中市石岡區豐勢路今天早上發生車禍，轎車碰撞，2名駕駛受傷送醫。圖／警方提供

車禍 台中市 豐原

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