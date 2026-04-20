台中石岡區豐勢路3車撞慘 2駕駛受傷送醫

南投一名林姓男子遭通緝藏匿於租屋處，疑因身體不適且多日未進食，命懸一線，附近小吃店老闆娘察覺有異，見警方到當地訪查協助告知，可惜林男送醫幾天後仍病重過世。但闆娘舉動讓房東特地致謝，也讓林男有尊嚴的走完人生最後一程。

2026-04-20 13:18