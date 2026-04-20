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影／違規左轉撞車竟肇逃…傷者親友狂追攔人 男辯：以為沒撞到

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊昨晨2時許發生肇逃車禍。20歲何男騎機車行經新莊區中正路欲左轉新樹路時，與後方騎機車的56歲呂男發生碰撞導致呂男倒地受傷。不料事發後何男卻逕行離開，被呂男親友攔下後才返回處理。新莊警認定何男涉肇事逃逸罪嫌依法送辦。

新莊警分局昨天（19日）凌晨2時許接獲報案，新莊區中正路與新樹路口發生車禍事故。警方到場經查何男騎機車行經中正路欲左轉新樹路時，竟從中間車道直接左轉，與後方的呂姓騎士發生碰撞，導致呂男人車倒地受傷。

不料事故發生後，何男卻未停下處理反而逕自離去，騎在後方的呂男親友立即追至新樹路與國營路口將何男攔下，何男才返回事故現場處理。經酒測後雙方酒測值均為0，倒地的呂男四肢擦挫傷，經救護人員送醫後無大礙。

何男供稱當時以為沒撞到才會離開，警方認定何男在中間車道左轉已違反道路交通管理處罰條例第48條第4項當場舉發，依法可處600以上1800元以下罰款，另涉及肇事逃逸罪嫌則依法移送偵辦。

呂男機車倒在路中央。記者黃子騰／翻攝
呂男機車倒在路中央。記者黃子騰／翻攝

何男(紅圈處)在事故發生後逕自騎車離開。記者黃子騰／翻攝
何男(紅圈處)在事故發生後逕自騎車離開。記者黃子騰／翻攝

何男在中間車道左轉，與呂男發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
何男在中間車道左轉，與呂男發生碰撞。記者黃子騰／翻攝

車禍 車道 中正路 肇逃

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