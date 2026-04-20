檢舉違停遭報復？新北男狂收訂餐通知還被改名 怒報警

新北市何男前天（18日）上午檢舉五股區方洲六路芳洲公園有車輛違停，不料不久後卻收到多筆披薩店訂餐及餐廳訂位訂單，訂位姓名竟寫「方洲六」，何男懷疑自己電話遭人報復盜用，憤而提告妨害名譽。蘆洲警已向店家調閱訂單查詢IP釐清案情。

何姓男子在臉書社團PO文表示，18日上午至五股區芳洲公園時發現芳洲六路上很多違停車輛立即打110檢舉，後續因未見到處理於是再次檢舉，並收到檢舉成功的通知信。不料上午10時許卻收到一堆「必勝客」訂單及「海底撈」訂位通知，訂位姓名竟寫「方洲六」。

何男懷疑因自己打110檢舉導致電話遭盜用惡作劇，立即向蘆洲分局德音派出所報案提告妨害名譽。

蘆洲警受理後展開調查，初步查詢該訂單有顯示會員編號，經查證測試該披薩店會員帳號需以手機接收簡訊方式進行綁定認證，再以會員帳號密碼登入訂餐，訂單才會顯示會員編號。若會員電話遭他人冒用訂購時不會通知會員本人，警方已向店家調閱訂單資料及訂購人資料，並查詢訂購時IP以釐清訂購人身分。